Россия обвинила США в попытке помешать работе «нормандской четверки»

МОСКВА — Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник впервые жестко раскритиковал действия спецпредставителя США по урегулированию в Украине Курта Волкера.

Выступая на заседании Ассоциации европейского бизнеса в Москве, Сергей Лавров заявил, что из недавних интервью Курта Волкера в Киеве «стало ясно, какую альтернативу нашему проекту (действий по урегулированию в Донбассе — С.Н.) готовят американские кураторы украинской власти».

Курт Волкер, по мнению Лаврова, выступает за то, чтобы «миротворцы оккупировали, он другое слово употребил, но смысл его – «оккупировали», весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом Соединенные Штаты поддержат действия президента Петра Порошенко по выполнению всех его обязательств».

«Нам абсолютно очевидно, что, как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко пальцем не пошевелит, чтобы что-либо из того, что он обещал, сделать» – заявил российский министр. Он также раскритиковал слова Курта Волкера о том, что урегулированием кризиса на востоке Украины должны заниматься Европа, Украина и Россия без участия Донбасса.

«Я очень надеюсь, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в «нормандском формате», не помешают подготовке этой дорожной карты (по урегулированию в Донбассе — С.Н.)» – заключил министр.

Стоит напомнить, что в этом году российские руководители неоднократно выступали за подключение Соединенных Штатов к разрешению украинского кризиса. Об этом заявляли и в МИДе, и в Кремле. Результатом разговоров о таком подключении Вашингтона к урегулированию в Украине и стало назначение госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Курта Волкера в качестве переговорщика по этому вопросу в июле этого года.

Почему Москва, ранее приветствовавшая назначение спецпредставителя США по Украине, теперь подвергает его действия столь серьезной критике?

Павел Фельгенгауэр: Россия хотела, чтобы Трамп сдал ей Украину

Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в интервью Русской службе «Голоса Америки» напомнил, что идею о миротворческом контингенте в конфликте на востоке Украины изначально Москва поддержала: «Идея была с самого начала бессмысленная, пропагандистская — миротворцы там ничего такого не сделают, что не сделало бы уже ОБСЕ. А Путин в ответ дал еще лучший пропагандистский выстрел – а что,мы не против, пускай приходят. Но на то, чтобы они там действительно контролировали границу с Россией и установили свои блокпосты, конечно, Россия соглашаться не собиралась. И главное теперь – свалить вину на других, чем и занялся Лавров: вот прекрасная была идея, Путин выступил с мирной инициативой, а вот американцы ее губят. Путин идет на перевыборы с очевидной волной антиамериканизма – осажденная крепость, кругом американцы, собирают биологические материалы, из каждого туалета выглядывает американский шпион. И поэтому ругать Волкера – это прямая обязанность Лаврова».

И главное теперь – свалить вину на других, чем и занялся Лавров: вот прекрасная была идея, Путин выступил с мирной инициативой, а вот американцы ее губят.

По словам Павла Фельгенгауэра, передача контроля над российско-украинской границей миротворцам неприемлема для Москвы в первую очередь потому, что в сепаратистских районах Донбасса находится мощная группировка российской армии: «А как иначе мы будем танковую армию в Донбассе поддерживать и руководить ею, снабжать ее? Там развернута наша танковая армия из двух корпусов. Они не собираются ее никуда сворачивать».

Военный эксперт утверждает, что основу вооруженных формирований сепаратистов сейчас составляют российские кадровые военные: «Есть какие-то остатки добровольцев, которые нанимались, но там оплата резко сократилась, и те, кто хочет серьезнее зарабатывать, в Сирию переехали. Все командование — российское, офицеры и генералы командуют на ротационной основе. Штаб армии находится в Новочеркасске, уже на российской территории. По украинским оценкам, собственно, этих российских регулярных войск там 10-11 тысяч. Офицеры из России обслуживают и зенитно-ракетные комплексы, местных добровольцев на это не поставишь. Выводить или разоружать Россия ее не собирается, там через границу идет постоянное снабжение».

Зачем российские войска там стоят? Для того, чтобы не допустить вхождение Украины в НАТО».

Российские военные, как считает Павел Фельгенгауэр, выполняют в Донбассе политическую цель: «Ни у кого и в мыслях в Москве не было выполнять Минские соглашения в части передачи нынешним властям в Киеве Донбасса вообще, или российско-украинской границы в частности. Зачем российские войска там стоят? Для того, чтобы не допустить вхождение Украины в НАТО».

Эксперт уверен, что в Москве хотели подключения США к урегулированию на востоке Украины, потому что считали, что это урегулирование пойдет в нужном России русле: «К решению украинской проблемы хотели подключить Трампа, чтобы он сдал Украину России. То есть, чтобы встретились Трамп с Путиным, типа как Черчилль со Сталиным, и договорились, что Украина наша, чтобы американцы принудили Киев к сдаче. Думали, что можно даже о разделе каком-то договориться, что западные области, может, в каком-то виде останутся – Львовская, Тернопольская, а остальная Украина контролировалась бы Россией. Путин же не зря недавно на Валдайском форуме опять сказал, что мы один народ».

Александр Коновалов: Москва не хочет уступить ни пяди того, что уже захвачено

Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов считает, что «Россия действительно не возражала бы, если бы кто-то отвечал за безопасность и отсутствие боевых действий в Донбассе, но вместе с тем она ни за что не хотела бы, чтобы там были миротворческие силы, которые были бы способны вести какие-то силовые операции».

Эксперт напоминает, что случай придания силовой функции войскам ООН был во время Корейской войны в 50-х годах ХХ века, и разворачивания подобного сценария в Донбассе, по мнению Александра Коновалова, Москва точно не хочет и не допустит: «И она не хочет уступить ни пяди того, что уже захвачено».

Кроме того, по словам Коновалова, «соглашаясь на участие американцев в урегулировании в Украине, Москва не предполагала ситуацию, когда ей придется столкнуться с тем, что американцы захотят поставить под контроль подпитывание Россией этого конфликта в виде поставок туда оружия и добровольцев».

«Лавров, видимо, так понимает наши интересы в Донбассе: чтобы американцы не давали развязаться там драке, но при этом не мешали нашим танкам и «Букам» спокойно перемещаться по этой территории» – говорит эксперт.