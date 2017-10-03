Джон Хантсман приступил к исполнению обязанностей посла США в России

МОСКВА — Известный политик, дипломат и бизнесмен Джон Хантсман во вторник вручил в качестве нового посла Соединенных Штатов Америки в Москве верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Это произошло на официальной церемонии в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Выступая на церемонии, новый глава дипмиссии США в России сказал: «В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах. Я буду встречаться с россиянами из самых разных сфер общества, чтобы обмениваться взглядами, чтобы представлять американские ценности, чтобы проникнуться еще большим интересом к такой богатой и впечатляющей истории и культуре России. Мы с моей супругой Мэри Кэй рассчитываем, что в рамках поездок по стране познакомимся с большим количеством россиян, что позволит нам лучше понять, что объединяет наши народы».

Владимир Путин, приветствуя Джона Хантсмана в Москве, выразил соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе: «Обращаясь к послу Соединенных Штатов Америки, хотел бы выразить самые искренние соболезнования народу и руководству вашей страны в связи с ужасной трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе. Скорбим с теми, кто потерял родных и близких, и желаем выздоровления всем раненым».

Путин также прокомментировал состояние отношений США и России: «Что касается двусторонних отношений с Соединенными Штатами, то их нынешний уровень не может вызывать удовлетворения. Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважения национальных интересов, невмешательства во внутренние дела».

Посольство США в сообщении для прессы отмечает, что Джон Хантсман в среду уедет с женой и двумя дочерями на несколько дней обратно в США для встреч, и вернется в Москву на следующей неделе. В краткой биографии нового главы миссии, распространенной посольством, сказано:

«Джон Хантсман – влиятельный политик, дипломат и бизнесмен, чья блестящая профессиональная карьера на госслужбе включает посты губернатора штата Юта (два срока с 2005 по 2009 год), посла США в КНР (2009 – 2011 годы) и посла США в Сингапуре (1992 – 1993). Кроме того, посол Хантсман занимал должность заместителя торгового представителя США (2001-2003), заместителя помощника министра торговли США, курирующего вопросы Восточной Азии и Тихоокеанского региона (1990 -1992), и заместителя помощника министра торговли США, курирующего бюро по развитию внешней торговли (1989-1990). Свою карьеру госслужащего посол Хантсман начал в качестве сотрудника администрации Рональда Рейгана в Белом доме».

Константин Эггерт: у Хантсмана есть «красные линии», за которые он не будет отступать

Эксперт в области международной политики, обозреватель телеканала «Дождь» и вещательной корпорации «Deutsche Welle» Константин Эггерт говорит, что Джон Хантсман открывает новую страницу в дипломатических связях США и России: «Джон Хантсман – это первый посол эры Трампа в России, потому что предыдущий посол Джон Теффт был карьерным дипломатом и был назначен еще президентом Обамой. Хантсман не просто политический назначенец – это человек с опытом, которого не было ни у одного из предыдущих политических назначенцев последней эпохи, ни у Роберта Страуса, ни у Майкла Макфола. Это губернатор, миллиардер, уже дважды посол – в Сингапуре и в Китае, и в этом смысле Хантсман – это человек, который себя очень уверенно чувствует. У него есть позиции, на которые он может совершенно спокойно отступить, если что-то не задастся в его работе».

Хантсман не просто политический назначенец – это человек с опытом, которого не было ни у одного из предыдущих политических назначенцев последней эпохи,

Эксперт считает, что у нового посла есть ясно выраженные принципы, и они будут влиять на его работу: «Хантсман – один из патронов Атлантического Совета, это человек с политическими убеждениями. Это не значит, что он обязательно будет послом, который будет идеологизировать любые свои контакты с российской стороной. Это значит, что у него несомненно есть красные линии, за которые он не будет отступать в своей деятельности. А если к этому добавить то, что он еще и мормон, то образ человека цельного проступает довольно отчетливо».

Российское руководство, полагает Константин Эггерт, в крепкой стартовой позиции нового посла США может увидеть плюсы: «Плюсы в том, что в Москве любят общаться с людьми, которые имеют прямой выход на высшее руководство, в данном случае, на руководство США. Здесь также, как ни странно, любят «ястребов», считая, что в конечном счете, с теми, кто занимает жесткие позиции, проще договариваться. Разумеется, на Хантсмана будут возлагать надежды еще и в связи с тем, что он бизнесмен. В Кремле все время думают, что бизнесмены – это такие люди, которые маму родную продадут за деньги».

«Плюсы в том, что в Москве любят общаться с людьми, которые имеют прямой выход на высшее руководство, в данном случае, на руководство США.

Эксперт уверен, что плюсы могут вполне оказаться минусами: «Хантсман может себе позволить то, что не может позволить себе позволить сугубо карьерный дипломат, а именно, например, высказываться более открыто и более резко. Подозреваю, что это для российского визави нового посла будет, конечно, проблемой. Очень важно понять, насколько тесно Хантсман общался с самим Трампом, и какие круги близки ему в Вашингтоне, поскольку можно заметить, что в отношении России позиция администрации США далеко не всегда едины».

Константин Эггерт подчеркивает, что Кремль в любом случае будет рассчитывать в лице Хантсмана на появившийся шанс улучшить отношения с Вашингтоном: «Последние выступления и самого Путина, и официальных представителей Москвы, указывают на то, что, по крайней мере, на ближайшие месяцы избрана линия сглаживания противоречий. В Москве все-таки не хотят конфронтации, хотя бы потому, что в начале следующего года Конгресс США будет принимать решение – развивать ли положение своего собственного закона о санкциях, которые касаются в том числе и России. Думаю, что в ближайшее время следует ожидать попыток Кремля выдвинуть какие-то предложения, какие-то инициативы, о которых посол Хантсман сразу сможет быстро доложить в Вашингтон и как-то их развить».

Парадоксально, но после того, как в Кремле потеряли надежду на быстрое изменение отношений с США при Трампе к лучшему, уверяет Константин Эггерт, российским властям контакты с Вашингтоном стали еще важнее: «И принятие поправок к закону о санкциях Конгрессом, и дипломатическая война, и бесконечные визиты американских официальных лиц, включая министра обороны в Киев, и поставленный на повестку дня вопрос о передаче или продаже Украине оборонительных вооружений – все это обострило ситуацию в отношениях очень серьезно по сравнению с тем, что было весной. В таких кризисных ситуациях Москва всегда пытается зацепиться за любую возможность общаться».

Андрей Колесников: поле для значимых шагов у Хантсмана совершенно минимальное

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников уверен, что мощный бэкграунд Джона Хантсмана не повлияет всерьез на условия его службы в Москве: «Президент США тоже бизнесмен, и госсекретарь Тиллерсон – бизнесмен, но это совершенно не помогает переконфигурировать отношения с Россией, потому что есть просто объективная основа для плохих отношений между двумя странами. И вот эти люди не могут сломать сопротивление американской институциональной основы для того, чтобы взять и подружиться с Россией, не оглядываясь на демократические процедуры и на мнение элит. Помогут ли ему эти его замечательные свойства – неясно. С бизнесом, если спросить у послов разного размера держав, на самом деле, двусторонние отношения продолжают поддерживаться. Возможно, здесь будет такая же схема. Но мне кажется, что по большому счету у него мало возможностей что-то изменить».

Понятно, что Хантсман – это не Макфол, и вряд ли он будет себя так активно здесь вести. Безусловно, любой новый посол будет учитывать предыдущий негативный опыт.

По словам Андрея Колесникова, если Джон Хантсман всерьез будет контактировать с российским гражданским обществом, то ничем хорошим для его отношений с Кремлем и МИДом России это не закончится: «Понятно, что любые попытки контакта с настоящим, не имитационным гражданским обществом, с оставшимся в живых независимыми медиа или с независимыми экспертами вызовут некоторое недопонимание у всяких надзирающих за посольством структур. Понятно, что Хантсман – это не Макфол, и вряд ли он будет себя так активно здесь вести. Безусловно, любой новый посол будет учитывать предыдущий негативный опыт. Но отношения между странами тяжелые, поэтому поле для каких-либо значимых шагов у Хантсмана совершенно минимальное».

«Мне кажется, что он, не успев приступить к своей работе, уже оказывается почти в тупике. Как действовать и не раздражать Кремль или МИД, каким образом изучать ситуацию в России, с кем встречаться, с кем не встречаться, кого звать на приемы, а кого не звать – это чрезвычайно непростая ситуация. Конечно, у меня есть ощущение как бы свежего старта, поскольку новое лицо появляется, но содержательно никакого нового старта нет» –резюмирует эксперт Фонда Карнеги в Москве.