Суд в США отклонил иск Олега Дерипаски к Associated Press о клевете

Американский федеральный судья отклонила иск о клевете, поданный связанным с президентом Владимиром Путиным российским миллиардером Олегом Дерипаской против информагентства Associated Press.

В 21-страничном решении окружного судьи Эллен Хьювелл говорится, что алюминиевый магнат Олег Дерипаска, который судился из-за мартовской публикации о его деловых связях с бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, «тщательно отобрал предложения», которые, как он ошибочно считал, носили клеветнический характер, но не оспаривал «никаких существенных фактов» о его биографии и его роли в защите российских интересов за рубежом, представленных информагентством.

Судья также заявил, что Дерипаска не смог продемонстрировать, что Associated Press опубликовало материал со злым умыслом или безответственным пренебрежением к истине, что является юридическим стандартом для исков такого рода.

Вместо этого Дерипаска жаловался на то, что в публикации опущены важные, по его мнению, сведения, отметила судья.

Согласно решению суда, Дерипаска не может подавать повторный иск по тем же основаниям.