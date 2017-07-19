Помощник замгоссекретаря США – о бдительности перед лицом вмешательства РФ на Балканах

Помощник замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи дал Албанской службе «Голоса Америки» интервью, посвященное роли США на Балканах и, в частности, позиции нынешней администрации в вопросе о действиях России в этом регионе.

«Соединенные Штаты по-прежнему активно вовлечены в то, что происходит на Западных Балканах», – констатировал Йи. Тому, напомнил дипломат, «было несколько подтверждений с тех момента прихода новой администрации президента Трампа. В их числе – поддержка вступления Черногории в НАТО, предстоящая в следующем месяце встреча вице-президента Пенса с лидерами стран Западных Балкан в Подгорице, сегодняшняя встреча вице-президента Пенса с премьер-министром Вучичем, продолжение ангажированности США в Албании и Македонии, а также в Косово, где мы играем активную роль, помогая странам приблизиться к своим целям».

«Очевидно, –продолжал Йи, – мы решили не все проблемы. Но в каждой стране, которая сталкивается с какими-то вызовами, что справедливо в отношении большинства балканских государств, посольства США играют очень важную роль, Госдепартамент играет активную роль, оказывая помощь и давая советы, и это будет продолжаться».

По словам высокопоставленного сотрудника внешнеполитического ведомства США, новая администрация неоднократно выражала приверженность безопасности, стабильности и процветанию Балкан и намерена придерживаться этой позиции и в дальнейшем.

Хойт Брайан Йи подробно остановился на том, как США оценивают роль России в балканском регионе.

«Что касается России, – сказал он, – то вы наверняка много раз слышали от руководства этой администрации, что США хотят найти точки соприкосновения для сотрудничества с этой страной. Там, где наши интересы совпадают, мы попытаемся более тесно сотрудничать с Россией – к примеру, в сфере борьбы с терроризмом».

Однако, подчеркнул Йи, в тех сферах, где позиции России и США расходятся, Соединенные Штаты будут решительно защищать свои интересы и ценности и своих союзников.

«Мы не хотим преувеличивать серьезность российского вмешательства на Западных Балканах, но в то же время считаем важным сохранять бдительность. К примеру, ситуация с Черногорией должна вызывать беспокойство у всех европейских демократий. Если, как указывают многочисленные доказательства, Россия готова не только вмешаться в выборы, но и свергнуть демократически избранное правительство государства, которое недавно стало членом НАТО, то другим странам Балкан необходимо быть очень осторожными, очень внимательно следить за тем, что делает Россия, и мы также это делаем, – сказал он. – Мы очень бдительны, мы принимаем меры, где возможно, чтобы повысить иммунитет западно-балканских стран перед злонамеренным влиянием, будь то со стороны России или других стран и факторов, чтобы гарантировать, чтобы России и любым другим игрокам было непросто пагубными средствами повлиять на внешнюю или внутреннюю политику балканских стран».

По словам Йи, Соединенные Штаты уже несколько лет демонстрируют, в том числе на примере Албании, что страны, готовые принимать непростые решения, идти на жертвы, проводить реформы, способны интегрироваться в Европу и НАТО. «Страны, которые достаточно отважны, у которых есть политическая воля идти своим путем, добиваются успеха, и мы хотим, чтобы этот принцип сохранялся. Страны Западных Балкан и всей Европы должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь в сфере безопасности и свое будущее без вето со стороны какого-либо третьего государства. И я считаю одним из успехов НАТО, Евросоюза и стран Западных Балкан тот факт, что им удается продолжать выбирать собственный путь. Им нужна наша поддержка, и мы это сознаем», – резюмировал дипломат.