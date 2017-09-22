Минюст против опиоидов

Министерство юстиции США заявило, что направляет почти 59 млн долларов на борьбу с опиоидной эпидемией – злоупотреблением болеутоляющими препаратами и наркотиками.

Министерство сообщило, что число смертей от передозировки опиоидами в 2016 году выросло на 21% по сравнению с 2015 годом. В 2016 году по этой причине ушли из жизни около 65 тыс жителей США, в том числе более 33 тыс американцев погибли из-за злоупотребления незаконными наркотиками, такими как героин и синтетический наркотик фентанил.

Министерство юстиции направит около 24 млн долларов в качестве грантов городам, округам и иным юрисдикциями для предоставления «альтернатив», людям, затронутым эпидемией. Еще 31 млн долларов будут израсходованы на разработку методов противостояния эпидемии. Около 9,5 млн будут затрачены на помощь несовершеннолетним.

В марте президент Дональд Трамп назначил губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи главой комиссии, которая должна бороться с опиоидным кризисом.