Джонни Депп извинился за неудачную шутку о президенте Трампе

Голливудский киноактёр Джонни Депп публично извинился за неудачную шутку, касающуюся президента США Дональда Трампа.

Выступая в пятницу во время музыкального фестиваля в британском городе Гластонбери ("британский Вудсток"), Депп признался, что его слова о том, что давно никто из актёров Америки не убивал президента и "уже пора", отдают дурным вкусом.

В ответ Белый дом заявил, что президент осуждает насилие и огорчён, что Депп и другие не делают то же самое.

В 1865 году американский актер Джон Бут застрелил президента США Авраама Линкольна во время спектакля.



