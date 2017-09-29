США прекращают выдачу виз на Кубе

Госдепартамент США решил отозвать более половины дипломатов, работающих на Кубе. В ближайшие дни остров должны покинуть 60 процентов сотрудников посольства и члены их семей. Одновременно власти США объявили о прекращении оформления американских въездных виз на Кубе.

Причиной демарша стали опасения за безопасность американского дипломатического персонала. В августе этого года Госдепартамент официально подтвердил информацию телеканала CBS о том, что сразу несколько американских и канадских дипломатов, работавших на Кубе, обратились с жалобами на резкое ухудшение состояние здоровья. По данным телеканала, в период с осени 2016 года по август 2017 сотрудники дипмиссий подвергались «акустическим атакам», которые осуществлялись с помощью устройств, работающих на ультразвуковых частотах.

Всего речь шла о 21 подтвержденном случае, когда медики зафиксировали у сотрудников посольств резкое ухудшение слуха, нарушение сна и другие симптомы, сравнимые с последствиями сотрясения мозга.

Кубинские власти заявили о своей непричастности к инциденту, предоставив сотрудникам ФБР право провести «все необходимые следственные действия» на территории острова.

Тем не менее, минувшим летом Госдепартамент объявил о высылке из США двух кубинских дипломатов. В пятницу внешнеполитическое ведомство официально предупредило американских граждан, что не сможет гарантировать их безопасность при поездках на Кубу. Поездки официальных делегаций из США будут прекращены на неопределенное время.

В настоящее время работу в посольстве продолжит только так называемый «аварийный» персонал. Как сообщил агентству АР высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, численность американской дипмиссии не будет восстановлена до тех пор, пока «кубинские власти не предпримут необходимые меры для обеспечения безопасности американцев на территории страны».

При этом в Госдепартаменте подчеркнули, что США намерены сохранить дипломатические отношения с Кубой, и не исключают, что атаки на дипломатов были организованы «третьей страной».