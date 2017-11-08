Демократы победили на выборах губернаторов в Вирджинии и Нью-Джерси

Демократы одержали несколько важных побед на выборах губернаторов и мэров, которые прошли в США во вторник.

Демократ Ральф Нортэм победил на выборах губернатора Вирджинии, опередив республиканца Эда Гиллеспи в напряженной борьбе за кресло уходящего губернатора-демократа Терри Маколиффа.

В Нью-Джерси демократ Фил Мерфи одержал ожидаемую победу над республиканцем Ким Гуаданьо, чтобы сменить республиканского губернатора Криса Кристи.

Кроме того, в Вирджинии демократ Даника Роэм одержала победу над многолетним членом Палаты делегатов штата Робертом Маршаллом, став первым открытым трансгендером, победившим на выборах в этом южном штате.

Прошедшее голосование может стать важным ранним индикатором, показывающим отношение электората к президенту Дональду Трампу в период, когда республиканцы и демократы все активнее готовятся к предстоящим в следующем году промежуточным выборам в Конгресс.

Гиллеспи дистанцировался от Трампа, и президент не участвовал в агитации на выборах губернатора Вирджинии.

Что касается выборов мэров, то демократ Билл де Блазио добился переизбрания на второй срок на выборах в Нью-Йорке – городе, где превалируют демократы. Он с легкостью одержал победу над республиканским членом Ассамблеи штата Нью-Йорк Николь Маллиотакис и несколькими кандидатами от третьих партий.

В Бостоне мэр-демократ Марти Уолш переизбран на второй срок, победив члена городского совета Тито Джексона в кампании, которая не привлекала к себе особого внимания.