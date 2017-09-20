Демократы призывают защитить избирательный процесс в США от иностранного влияния

Демократы в Конгрессе призвали Федеральную избирательную комиссию ввести новые требования с целью обеспечения прозрачности избирательного процесса, после того, как Россия заказала политическую рекламу в «Фейсбуке» в рамках очевидной попытки повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.

Давление на регулирующие органы и Силиконовую долину усиливается: чиновников и технологические компании призывают сделать более прозрачным темный мир политической рекламы и предотвратить возможное использование ресурса социальных сетей правительствами, вмешивающимися в выборы или заинтересованными в каких-либо других незаконных действиях.

«Социальные сети предлагают возможность направлять потоки своей информации на миллионы пользователей, пользуясь огромным количеством подробной информации о них, – подчеркивают конгрессмены в своем обращении к Федеральной избирательной комиссии. – Как мы уже увидели, дешевизна подобных инструментов наделяет враждебные иностранные силы новыми мощными возможностями для нанесения ущерба нашему демократическому процессу».

Обращение к Комиссии подписали порядка 20 законодателей-демократов из Сената и Палаты представителей.

Ранее в этом месяце представители крупнейшей в мире социальной сети Facebook сообщили, что, по всей вероятности, организаторы кампании находились в России и потратили 100 тысяч долларов на тысячи рекламных объявлений, распространяя вызывающие разногласия политические заявления накануне и после завершения президентских выборов в США.

Россия отрицает свое вмешательство в избирательный процесс в США, результатом которого многие считают победу республиканца Дональда Трампа в борьбе с демократом Хиллари Клинтон.

В настоящий момент в США проводится масштабное расследование возможного влияния Кремля на выборы в США: специальную комиссию возглавляет бывший глава ФБР Роберт Мюллер. В Конгрессе США этим же вопросом также занимается целый ряд комитетов.

На прошлой неделе Федеральная избирательная комиссия обратилась к общественности с просьбой прокомментировать возможные изменения в регулировании соответствующего законодательства. Комиссия также рассматривает возможность проведения публичных слушаний, на которых Facebook и другие технологические кампании примут участие в качестве свидетелей.

Руководство Facebook заявило, что в настоящее время сотрудничает с властями США, расследующими российское вмешательство в выборы, и предпринимает меры по ликвидации фейковых аккаунтов с целью предотвращения дальнейших манипуляций общественным мнением.