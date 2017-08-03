Россия объявила о создании третьей зоны деэскалации в Сирии

Представитель минобороны сообщил, что перемирие на территории, где проживают около 150 тысяч человек, вступит в силу в полдень в четверг
Министерство обороны России сообщило о достижении договоренности о создании третьей из четырех запланированных зон деэскалации в Сирии.
Представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что перемирие в подконтрольной повстанцам зоне к северу от Хомса вступит в силу в четверг, в полдень по местному времени.
«31 июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей минобороны России и умеренной сирийской оппозиции. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации – севернее города Хомс», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Представитель минобороны сообщил, что зона охватывает 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.
Ранее перемирие вступило в силу в двух других из четырех зон.
Перемирие соблюдается несмотря на то, что одновременно поддерживаемая США оппозиция борется за освобождение от боевиков «Исламского государства» их самопровозглашенной столицы Ракки.
Россия и Иран, которые являются сторонниками президента Сирии Башара Асада, а также Турция, поддерживающая повстанцев, сражающихся с сирийскими правительственными войсками, в мае согласовали план создания четырех зон деэскалации в Сирии. Это вынудило ВВС Асада прекратить полеты над этими территориями.
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