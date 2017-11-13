Землетрясение на границе Ирака и Ирана: более 200 погибших

На границе Ирака и Ирана в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7.3 балла, в результате которого погибли более 200 человек. В районе бедствия развернуты поисково-спасательные работы.

Эпицентр землетрясения находился вблизи города Халабджа в Иракском Курдистане.

Сообщается, что большая часть жертв пришлась на Иран, где, по заявлениям властей на государственном телевидении, 1650 человек получили травмы.

Наибольший ущерб нанесен иранской провинции Керманшах, где объявлен трехдневный траур.

За первым толчком последовали многочисленные афтершоки, из-за которых люди стремительно покидали свои дома.

Землетрясение нарушило подачу электричества и телефонную связь в некоторые города Ирана и Ирака, что еще больше осложнило спасательные работы.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на линии разлома длиной 1500 километров, которая тянется через Иран и Ирак.

В Иране много раз происходили землетрясения с большими человеческими жертвами. В результате землетрясения в городе Бам на юге страны в 2003 году погибли по меньшей мере 26 тысяч человек. Землетрясение в иранской провинции Восточный Азербайджан в 2012 году привело к гибели более 300 человек.