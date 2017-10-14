В Украине отмечают День защитника и День создания УПА

Украина обязательно станет членом НАТО. Об этом 14 октября заявил украинский президент Петр Порошенко во время торжественной церемонии принесения присяги воспитанниками Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

В Украине 14 октября отмечается национальный праздник – День защитника Украины, а также день создания Украинской повстанческой армии (УПА).

«Наполеон, говорят, утверждал, что в ранце каждого солдата лежит маршальский жезл. Нет ни одного сомнения, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры. Возможно, будущий президент. И возможно даже – генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом Альянса», – сказал Петр Порошенко.

Украинский президент отметил, что необходимо быть достойным «военной победы всех, кто в разные времена защищал Отечество».

Президент Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба, напомнил о том, что «во время Второй мировой часть украинцев сопротивлялась сразу двум мощным тоталитарным режимам».

«Для большинства наших дедов и прадедов война закончилась в мае сорок пятого. Но не для воинов УПА. Их борьба с коммунистическим тоталитарным режимом продолжалась еще более десяти лет», – подчеркнул Петр Порошенко.

Он сказал, что для того, чтобы победить воинов УПА «московский режим прибегал к нечеловеческим методам», а 21 октября исполнится семьдесят лет с момента проведения операции «Запад», в время которой «буквально в течение одного дня сталинские каратели депортировали из западных областей Украины в Сибирь более 76 тысяч украинцев».

«Гарантировать, что никогда больше не повторились подобные трагедии, можно только тогда, когда мы имеем свою крепкую, сильную, свободную и независимую державу. А для этого нам нужна сильная армия, которую мы с вами создали в течение трех лет и которую постоянно укрепляем», – отметил глава украинского государства.

От имени украинского народа он выразил слова благодарности всем военнослужащим Украины «за героизм и мужество, самопожертвование и доблесть, патриотизм и верность присяге». Президент Украины Петр Порошенко сказал, что 14 октября с Софийской площади отправится в одну из воинских частей, очередная партия оружия и техники, среди которых 62 танка.

На своей странице в Фейсбуке президент Украины отметил, что «новая украинская армия – это опора, гарант и надежная защита суверенитета страны».

В День защитника Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что ракетные испытания нового противотанкового ракетного комплекса «Скиф», которые проходили как в Украине, так и за рубежом, в том числе, и в условиях сверхвысоких температур в пустыне, прошли успешно.

Александр Турчинов отметил, что новые ракеты «точно, без промаха, поражают цели на расстоянии до 5,5 километров», а также тот факт, что «ПТРК «Скиф» показал уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра».

«То есть в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было уничтожить украинским "Скифом"», – подчеркнул Турчинов.

Как сообщает Украинская редакция Радио Свобода, сегодня в стране отмечается сразу три праздника: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы и 75-я годовщина создания УПА.

Интернет-сайт украинского телеканала ICTV сообщает, что традицию праздновать 14 октября День создания УПА возобновил в 2005 году третий президент Украины Виктор Ющенко.