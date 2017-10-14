В Украине отмечают День защитника и День создания УПА

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что новая украинская армия – это опора, надежная защита суверенитета страны
Украина обязательно станет членом НАТО. Об этом 14 октября заявил украинский президент Петр Порошенко во время торжественной церемонии принесения присяги воспитанниками Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
В Украине 14 октября отмечается национальный праздник – День защитника Украины, а также день создания Украинской повстанческой армии (УПА).
«Наполеон, говорят, утверждал, что в ранце каждого солдата лежит маршальский жезл. Нет ни одного сомнения, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры. Возможно, будущий президент. И возможно даже – генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом Альянса», – сказал Петр Порошенко.
Украинский президент отметил, что необходимо быть достойным «военной победы всех, кто в разные времена защищал Отечество».
Президент Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба, напомнил о том, что «во время Второй мировой часть украинцев сопротивлялась сразу двум мощным тоталитарным режимам».
«Для большинства наших дедов и прадедов война закончилась в мае сорок пятого. Но не для воинов УПА. Их борьба с коммунистическим тоталитарным режимом продолжалась еще более десяти лет», – подчеркнул Петр Порошенко.
Он сказал, что для того, чтобы победить воинов УПА «московский режим прибегал к нечеловеческим методам», а 21 октября исполнится семьдесят лет с момента проведения операции «Запад», в время которой «буквально в течение одного дня сталинские каратели депортировали из западных областей Украины в Сибирь более 76 тысяч украинцев».
«Гарантировать, что никогда больше не повторились подобные трагедии, можно только тогда, когда мы имеем свою крепкую, сильную, свободную и независимую державу. А для этого нам нужна сильная армия, которую мы с вами создали в течение трех лет и которую постоянно укрепляем», – отметил глава украинского государства.
От имени украинского народа он выразил слова благодарности всем военнослужащим Украины «за героизм и мужество, самопожертвование и доблесть, патриотизм и верность присяге». Президент Украины Петр Порошенко сказал, что 14 октября с Софийской площади отправится в одну из воинских частей, очередная партия оружия и техники, среди которых 62 танка.
На своей странице в Фейсбуке президент Украины отметил, что «новая украинская армия – это опора, гарант и надежная защита суверенитета страны».
В День защитника Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что ракетные испытания нового противотанкового ракетного комплекса «Скиф», которые проходили как в Украине, так и за рубежом, в том числе, и в условиях сверхвысоких температур в пустыне, прошли успешно.
Александр Турчинов отметил, что новые ракеты «точно, без промаха, поражают цели на расстоянии до 5,5 километров», а также тот факт, что «ПТРК «Скиф» показал уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра».
«То есть в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было уничтожить украинским "Скифом"», – подчеркнул Турчинов.
Как сообщает Украинская редакция Радио Свобода, сегодня в стране отмечается сразу три праздника: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы и 75-я годовщина создания УПА.
Интернет-сайт украинского телеканала ICTV сообщает, что традицию праздновать 14 октября День создания УПА возобновил в 2005 году третий президент Украины Виктор Ющенко.
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