Умер Даниил Гранин

Поздно вечером во вторник в реанимации одной из петербургских клиник скончался Даниил Гранин. Информацию о смерти 99-летнего писателя передали информационные агентства со ссылкой на медицинский персонал больницы.

Последние несколько дней он находился в реанимационном отделении, и, по данным собеседников агентства, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года. В 1941 году, будучи инженером Кировского завода, добровольцем ушел на фронт. В составе дивизии народного ополчения воевал на Лужском рубеже, защищал Ленинград. После окончания танкового училища вернулся на фронт в качестве командира роты тяжелых танков.

После войны работал в «Ленэнерго».

Первое литературное произведение Даниила Гранина было опубликовано в 1949 году. Его романы «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», эссе «Эта странная жизнь» и «Страх», повести «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом городе» получили широкое читательское признание.

Написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем документальная хроника жизни ленинградцев во время войны – «Блокадная книга» – в самом Ленинграде была запрещена к публикации.

Даниил Гранин был лауреатом советских и российских государственных и литературных премий. В 2005 году он был удостоен звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

О времени и месте похорон писателя пока не сообщается.