Генерал Данфорд обсудит северокорейскую угрозу с лидерами Южной Кореи

Глава объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд прибыл на Корейский полуостров на фоне обмена беспрецедентными угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном и накануне совместных американо-южнокорейских учений, которые могут привести к дельнейшему усилению напряженности.

В беседе с журналистами по пути в Корею Данфорд заявил, что военные уделяют «первостепенное внимание» поддержке дипломатических и экономических усилий администрации по денуклеаризации Корейского полуострова при одновременной разработке военных вариантов действий, на случай если эта кампания не приведет к успеху.

Данфорд пояснил, что цель его визита в регион – успокоить союзников, Южную Корею и Японию, при одновременном укреплении отношений с китайскими военными, чтобы избежать каких-либо просчетов.

«Мы все хотим выбраться из этой ситуации, избежав войны», – сказал Данфорд, подчеркнув, что положение, при котором Пхеньян обладает ядерным оружием, угрожающим США и их союзникам в регионе, является «неприемлемым».

«Как военный лидер, я должен сделать все, чтобы у президента были реальные военные варианты, на случай если кампании по оказанию дипломатического и экономического давления провалятся», – добавил он.

Однако некоторые эксперты не считают неприемлемой ситуацию, при которой Пхеньян становится обладателем ядерного оружия. Старший научный сотрудник Центра имени Джона Торнтона в Институте Брукингса Ричард Буш полагает, что администрация Трампа «совершила большую ошибку», решив, что нельзя допустить, чтобы Северная Корея получила ядерное оружие, способное нанести удар по США.

«Гораздо большее внимание нужно уделить тому, чтобы Северная Корея не использовала этот потенциал», – сказал Буш «Голосу Америки».

Данфорд прибыл на авиабазу Осан в Южной Корее вечером в воскресенье. В понедельник он планирует встретиться с президентом страны Мун Чжэ Ином и своим южнокорейским коллегой. После Южной Кореи он посетит Китай и Японию.

Военные учения

Ежегодные американо-южнокорейские военные учения «Ульчи – Страж свободы» начинаются в среду, 15 августа. Северная Корея всегда осуждала эти учения, и некоторые эксперты опасаются, что маневры могут усилить враждебные настроения в Пхеньяне и вызвать раздражение у Пекина – главной силы, способной повлиять на Северную Корею.

«Если добавить к сложившейся напряженной ситуации еще и эти учения, она становится намного хуже», – заявил «Голосу Америки» Джоэл Уит, участник переговоров о заключении соглашения между США и Северной Кореей 1994 года, благодаря которому развитие ядерной программы КНДР удалось приостановить почти на десять лет.

Высокопоставленный представитель Тихоокеанского командования вооруженных сил США, отслеживающего военную активность в регионе, заявил, что Китай почти наверняка предложит США и Южной Корее прекратить эти учения. Однако администрация Трампа не согласится с этим, поскольку считает проведение учений необходимым для поддержания боеготовности на случай атаки, заявил представитель командования.

Ранее Китай не прилагал значительных усилий, чтобы оказать давление на Пхеньян, лишая его необходимых ресурсов для ограничения ядерных амбиций КНДР. Но в последние недели Пекин, похоже, принимает меры, чтобы обуздать своего соседа, который ведет себя вызывающе.

Несколько дней назад Китай наряду с остальными членами Совета Безопасности ООН проголосовал за введение новых жестких санкций против Пхеньяна в ответ на июльские запуски двух межконтинентальных баллистических ракет (МБР). По некоторым оценкам, новые санкции будут обходиться Пхеньяну в один миллиард долларов в год.

В пятницу китайская газета Global Times предупредила, что Китай не придет на помощь Северной Корее, если она запустит ракеты, угрожающие американской территории, и вмешается лишь в том случае, если США нанесут удар по Северной Корее первыми.

Аналитик корпорации RAND Брюс Беннет отмечает, что председатель КНР Си Цзиньпин провел восемь встреч с президентом Южной Кореи, но ни разу не встречался с молодым южнокорейским лидером, что, по мнению эксперта, «ясно говорит» о том, что Си Цзиньпин «считает Ким Чен Ына мало значащим легковесом».

Трамп: военные решения «полностью готовы»

Данфорд приехал в Южную Корею через два дня после того, как президент Дональд Трамп заявил, что военные решения на случай, если Северная Корея поведет себя неразумно, уже «полностью готовы».

«Надеюсь, Ким Чен Ын выберет иной путь!», – написал он в Твиттере.

Северокорейские государственные СМИ объявили, что Пхеньян разрабатывает планы запуска ракет по окрестностям американской территории Гуам в Тихом океане. Тем временем американские военные продолжают подготовку к потенциальной военной реакции.

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer совершили несколько полетов с острова Гуам к Корейскому полуострову. Последний раз такой вылет совершался около недели назад. Тогда бомбардировщики сопровождались японскими и южнокорейскими истребителями.

США также развернули в Южной Корее противоракетные комплексы для высотного заатмосферного перехвата (THAAD), способные сбивать баллистические ракеты малой и средней дальности. Две из шести пусковых установок комплекса полностью функциональны. Президент Мун Чжэ Ин распорядился провести консультации о развертывании четырех остальных установок, которые уже доставлены в страну. Способность THAAD перехватывать ракетные угрозы была доказана успехом всех 15 испытаний, которые проводились с 2005 года.

THAAD также развернута на Гуаме в дополнение к кораблям, оснащенным боевой системой «Иджис» (Aegis) с ракетами-перехватчиками SM-3, способными уничтожать баллистические ракеты средней дальности.

Континентальная территория США защищается от ударов МБР наземными перехватчиками, расположенными в Форт-Грили, штат Аляска.

Министр обороны Джим Мэттис предупредил в среду, что Пхеньяну противостоят силы, значительно превосходящие его потенциал, и поэтому он должен «перестать думать о каких-либо действиях, которые приведут его режим к концу и уничтожат его народ».

Заявление министра дополнило угрозы президента и, вероятно, задело Ким Чен Ына за живое, полагает Беннет.

«Самый главный вопрос для Ким Чен Ына – это выживание его режима, и если мы хотим его сдержать, мы должны воздействовать на те аспекты, которые имеют для него значение», – говорит эксперт.