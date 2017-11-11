Министры АТЭС распространили заявление c опозданием

Министры иностранных дел и торговли государств, участников саммита АТЭС в Дананге, распространили совместное заявление. Заявление было опубликовано на три дня позже, чем планировалось, поскольку США стремились внести изменения в итоговый текст.

В заявлении содержатся традиционные заявления о приверженности свободной и открытой торговле, о борьбе с протекционизмом, но, кроме этого – указания на необходимость справедливой торговли и на то, что члены АТЭС «должны соблюдать установленные правила».

Главы государств, входящих в АТЭС, в субботу распространят свой текст коммюнике.

Ранее подобная дискуссия состоялась на саммите «Большой двадцатки» - администрация Дональда Трампа настаивала на изменение традиционных дипломатических формулировок.