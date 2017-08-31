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Губернатор считает, что «Харви» нанес больший ущерб, чем «Катрина»

Грег Эбботт

Грег Эббот заявил, что штату может потребоваться более 125 миллиардов долларов на ликвидацию последствий природного бедствия

Ураган «Харви» нанес только техасским округам Харрис и Галвестон ущерб, оцениваемый в, по меньшей мере, 23 миллиарда долларов.

К такому выводу пришло информагентство Reuters на основе анализа спутниковых фотографий и данных о недвижимости.

Публикация этих данных совпала с заявлением губернатора Техаса Грега Эббота, который сказал, что штату может потребоваться более 125 миллиардов долларов от федерального правительства на восстановление от тропического шторма.

Выступая на пресс-конференции, губернатор заявил, что «Харви» превзошел по своим масштабам ураган «Катрина», обрушившийся на Новый Орлеан в 2005 году.

Правительство США выделило 125 миллиардов долларов на ликвидацию последствий «Катрины», и, по словам Эббота, для восстановления после «Харви» потребуется больше, учитывая его масштабы.

Спутниковые снимки, собранные исследователями в Университете Колорадо, показывают, что площадь затопления в округе Харрис составила 600 квадратных километров, а в округе Галвестон – 132 квадратных километра, что составляет примерно восьмую часть территории каждого из округов.

Информагентство Reuters совместило фотографии затопления с кадастровой картой и пришло к выводу, что наводнение затронуло по меньшей мене 30 тысяч объектов недвижимости в двух округах общей рыночной стоимостью в 23,4 миллиарда долларов.

Ущерб недвижимости – лишь часть урона, который стремительно растет по мере того, как «Харви» движется из Техаса в Луизиану.

Оценка ущерба, проводимая федеральными властями, будет также включать огромные затраты, связанные с перебоями в работе бизнеса, уничтоженные транспортные средства и другую личную собственность, затраты на ремонт дорог и другой общественной инфраструктуры, помощь пострадавшим, включая деньги на питание и размещение десятков тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома.

Адам Смит, ведущий ученый федерального агентства, которое собирает данные о затратах, связанных с ущербом от шторма, считает «очень вероятным», что издержки, связанные с «Харви», могут превысить рекордные расходы в 160 миллиардов долларов, вызванные ураганом «Катрина».

«Однако потребуется некоторое время, чтобы осознать масштаб разрушений, вызванных "Харви", который продолжает бушевать, – говорится в письме Смита, направленном Reuters в среду. – Совершенно не ясно, превысят ли в конечном итоге затраты от «Харви» затраты от «Катрины». Но поскольку мы столкнулись с беспрецедентным уровнем осадков для крупного города в дополнение к ущербу другим городам и регионам от ветра, штормовых приливов и наводнения, это очень вероятно».

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, ущерб от урагана «Катрина» в 2005 году составил около 160 миллиардов долларов, от урагана «Сэнди» в 2012 году – 70 миллиардов, а от урагана «Айк» в 2008 году – 34 миллиарда.

Старший политический аналитик некоммерческой организации «Совет по защите природных ресурсов» (Natural Resources Defense Council) Роб Мур говорит, что о масштабах ущерба от «Харви» «можно только догадываться».

Мур ведет мониторинг отчетов правительства и страхового бизнеса.

«Из-за масштабов наводнения многие страховые компании готовятся к очень большому количеству полностью разрушенных жилых зданий, – говорит он. – А значительная часть этих зданий окажется незастрахованной, потому что за последние несколько лет многие отказались от страхования на случай наводнения».

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