Губернатор считает, что «Харви» нанес больший ущерб, чем «Катрина»

Ураган «Харви» нанес только техасским округам Харрис и Галвестон ущерб, оцениваемый в, по меньшей мере, 23 миллиарда долларов.

К такому выводу пришло информагентство Reuters на основе анализа спутниковых фотографий и данных о недвижимости.

Публикация этих данных совпала с заявлением губернатора Техаса Грега Эббота, который сказал, что штату может потребоваться более 125 миллиардов долларов от федерального правительства на восстановление от тропического шторма.

Выступая на пресс-конференции, губернатор заявил, что «Харви» превзошел по своим масштабам ураган «Катрина», обрушившийся на Новый Орлеан в 2005 году.

Правительство США выделило 125 миллиардов долларов на ликвидацию последствий «Катрины», и, по словам Эббота, для восстановления после «Харви» потребуется больше, учитывая его масштабы.

Спутниковые снимки, собранные исследователями в Университете Колорадо, показывают, что площадь затопления в округе Харрис составила 600 квадратных километров, а в округе Галвестон – 132 квадратных километра, что составляет примерно восьмую часть территории каждого из округов.

Информагентство Reuters совместило фотографии затопления с кадастровой картой и пришло к выводу, что наводнение затронуло по меньшей мене 30 тысяч объектов недвижимости в двух округах общей рыночной стоимостью в 23,4 миллиарда долларов.

Ущерб недвижимости – лишь часть урона, который стремительно растет по мере того, как «Харви» движется из Техаса в Луизиану.

Оценка ущерба, проводимая федеральными властями, будет также включать огромные затраты, связанные с перебоями в работе бизнеса, уничтоженные транспортные средства и другую личную собственность, затраты на ремонт дорог и другой общественной инфраструктуры, помощь пострадавшим, включая деньги на питание и размещение десятков тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома.

Адам Смит, ведущий ученый федерального агентства, которое собирает данные о затратах, связанных с ущербом от шторма, считает «очень вероятным», что издержки, связанные с «Харви», могут превысить рекордные расходы в 160 миллиардов долларов, вызванные ураганом «Катрина».

«Однако потребуется некоторое время, чтобы осознать масштаб разрушений, вызванных "Харви", который продолжает бушевать, – говорится в письме Смита, направленном Reuters в среду. – Совершенно не ясно, превысят ли в конечном итоге затраты от «Харви» затраты от «Катрины». Но поскольку мы столкнулись с беспрецедентным уровнем осадков для крупного города в дополнение к ущербу другим городам и регионам от ветра, штормовых приливов и наводнения, это очень вероятно».

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, ущерб от урагана «Катрина» в 2005 году составил около 160 миллиардов долларов, от урагана «Сэнди» в 2012 году – 70 миллиардов, а от урагана «Айк» в 2008 году – 34 миллиарда.

Старший политический аналитик некоммерческой организации «Совет по защите природных ресурсов» (Natural Resources Defense Council) Роб Мур говорит, что о масштабах ущерба от «Харви» «можно только догадываться».

Мур ведет мониторинг отчетов правительства и страхового бизнеса.

«Из-за масштабов наводнения многие страховые компании готовятся к очень большому количеству полностью разрушенных жилых зданий, – говорит он. – А значительная часть этих зданий окажется незастрахованной, потому что за последние несколько лет многие отказались от страхования на случай наводнения».