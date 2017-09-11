Далай-лама призвал Аун Сан Су Чжи помочь народу рохинджа

Далай-лама – проживающий в изгнании духовный лидер Тибета – вновь призвал де-факто лидера Бирмы (Мьянмы) лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи к мирному урегулированию кризиса в штате Ракхайн.

«Позвольте мне написать вам еще раз, чтобы поведать Вам, как я удручен тяжелыми обстоятельствами, при которых ситуация, по-видимому, ухудшилась», – говорится в послании Далай-ламы фактическому лидеру Бирмы (Мьянмы).

Тибетская служба «Голоса Америки» получила копию письма, в которой Далай-лама ссылается на дискуссии, которые он и Аун Сан Су Чжи имели 0несколько лет назад. Тогда он призвал ее использовать свое «влияние для мирного решения проблем мусульманской общины». В июне 2016 года он призвал и Аун Сан Су Чжи «приложить усилия для снижения» напряженности.

«Удивительно видеть, что проблема, похоже, ухудшается, а насилие – растет», – пишет духовный лидер Тибета. Письмо, по-видимому, было отправлено две недели назад.

Далай-лама предупредил Аун Сан Су Чжи и других лидеров Бирмы (Мьянмы) о том, что без мирного урегулирования кризис может перерасти в «дальнейшие беспорядки и разрушения».

«Я обращаюсь к вам и к вашим коллегам с призывом обратиться ко всем слоям общества, чтобы попытаться восстановить дружеские отношения среди населения в духе мира и взаимопонимания», – подчеркивает Далай-лама.

Буддийский лидер заявил, что это – не только правильный и «реалистичный способ» продвинуться вперед для страны, но также способ «снискать доброжелательность и уважение мира».

«Как (ваш) единоверец-буддист и – подобно Вам – лауреат Нобелевской премии, я вновь призываю вас и ваших коллег найти долгосрочное и человечное решение этой мучительной проблемы», – заявил духовный лидер Тибета.

В прошлую пятницу Далай-лама сказал журналистам, что не сомневается в том, что Будда помог бы народу рохинджа.

Рохинджа – мусульманское меньшинство в Бирме (Мьянме), где преобладают буддисты. Большинство мусульман проживает в северном штате Ракхайн. Правительство страны считает их нелегальными иммигрантами, хотя большинство семей проживают в стране на протяжении нескольких поколений.

В конце прошлого месяца группа, назвавшаяся Армией спасения Аракан Рохинджа, напала на полицейские участки в Ракхине, вызвав репрессии в отношении мусульман-рохинджа со стороны властей. Более 300 000 человек бежало в Бангладеш. Беженцы сообщили о преднамеренных нападениях на гражданских лиц, включая детей.

Зейд Раад аль-Хусейн – верховный комиссар ООН по правам человека – в понедельник осудил операцию по обеспечению безопасности в штате Ракхайн, заявив, что это – «пример этнической чистки».

Другие лауреаты Нобелевской премии призвали Аун Сан Су Чжи принять меры по урегулированию ситуации. К ней также обратились южноафриканский епископ Десмонд Туту, иранский правозащитников Ширин Эбади и афганка Малала Юсафзай – самая молодая среди лауреатов Нобелевской премии.

Некоторые эксперты подчеркивают в данной связи, что Аун Сан Су Чжи возглавляет новую хрупкую демократию. Она также сталкивается с давлением со стороны вооруженных сил государства, которые доминируют в стране.