Убийца Бориса Немцова приговорен к 20 годам тюрьмы

Сообщники Заура Дадавева получили от 11 до 19 лет
Обвиняемый в убийстве российского оппозиционного лидера Бориса Немцова приговорен к 20 годам тюрьмы
Обвинение просило приговорить Заура Дадаева к пожизненному заключению. Пока неясно, почему судья выбрала более мягкое наказание.
Четверо других обвиняемых, признанных соучастниками в убийстве Немцова на мосту у Кремля в 2015 году, в четверг были приговорены к тюремному заключению сроком от 11 до 19 лет.
Немцов был одним из главных оппонентов президента Владимира Путина, и его убийство стало шоком для сторонников российской оппозиции.
Дадаев служил офицером в силовых структурах лидера Чечни Рамзана Кадырова.
Соратники Немцова критиковали следователей за то, что они якобы не пытались разобраться в возможной роли Кадырова в убийстве.
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