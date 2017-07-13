Убийца Бориса Немцова приговорен к 20 годам тюрьмы

Обвиняемый в убийстве российского оппозиционного лидера Бориса Немцова приговорен к 20 годам тюрьмы

Обвинение просило приговорить Заура Дадаева к пожизненному заключению. Пока неясно, почему судья выбрала более мягкое наказание.

Четверо других обвиняемых, признанных соучастниками в убийстве Немцова на мосту у Кремля в 2015 году, в четверг были приговорены к тюремному заключению сроком от 11 до 19 лет.

Немцов был одним из главных оппонентов президента Владимира Путина, и его убийство стало шоком для сторонников российской оппозиции.

Дадаев служил офицером в силовых структурах лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Соратники Немцова критиковали следователей за то, что они якобы не пытались разобраться в возможной роли Кадырова в убийстве.