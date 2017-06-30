Представители 10 штатов призвали Трампа отменить одну из программ защиты иммигрантов

Представители десяти штатов обратились к администрации президента Дональда Трампа с призывом отменить программу, которая предоставила временный иммунитет молодым людям без документов, которых родители привезли в Соединенные Штаты еще в несовершеннолетнем возрасте.

В письме, адресованном генеральному прокурору США Джеффу Сешенсу, группа чиновников требует от администрации прекратить действие программы президента Обамы под название Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), введенной в 2012-м году, или же столкнуться с риском судебного иска против Белого дома.

Группу из девяти прокуроров и одного губернатора возглавил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

«Мы с уважением просим главу Министерства внутренней безопасности (DHS) отказаться от программы DACA», – говорится в письме. К Пакстону присоединились генеральные прокуроры Арканзаса, Алабамы, Айдахо, Канзаса, Луизианы, Небраски, Южной Каролины, Теннесси и Западной Вирджинии, а также губернатор штата Айдахо Си Эл Оттер.

DACA позволила избежать депортации и получить официальное разрешение на работу, которое можно продлевать после двух лет, по меньшей мере 750 тысячам молодых людей по всей стране.

В меморандуме от 15 июня глава DHS отменил действие аналогичной программы для «незадокументированных» родителей американцев (DAPA), отметив при этом, что DACA будет оставаться в силе – но на неопределенный срок. Президент Дональд Трамп заявил, что пока он не принял решения о дальнейшей судьбе DACA.

Стоит отметить, что программа DAPA – «Отсроченные действия для родителей американцев и законных постоянных жителей США» – так и не была введена в действие. Законность программы оспаривалась в суде Техаса, и далее иск был передан в Верховный суд. Коллегия из девяти судей не смогла прийти к согласию, вернув дело в суды нижней инстанции, которые постановили, что DAPA превышает полномочия администрации президента Барака Обамы.

Отменив действие DAPA, Министерство внутренней безопасности пояснило, что не видит юридической возможности урегулирования этого вопроса.

Иск против DAPA, поданный в Техасе, так и не был аннулирован или закрыт, и Пакстон пишет в письме Сешенсу, что если администрация не отменит действие DACA, то «в судебную жалобу будут внесены дополнения, которые будут оспаривать законность как самой DACA, так и выданных в ее рамках дополнительных разрешений» на пребывание и работу в США.

Письмо требует от администрации ответа к пятому сентября.