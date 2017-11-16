«Спаситель мира» Леонардо да Винчи стал самой дорогой картиной, проданной с аукциона

Шедевр кисти Леонардо да Винчи, который был написан около 500 лет назад и когда-то продан лишь за 60 долларов, в среду стал самым дорогим произведением искусства, которое когда-либо ушло с аукциона.

Картина «Спаситель мира», на которой изображен Иисус Христос с поднятой в благословении рукой, была продана за 450 миллионов на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

Покупатель, имя которого не называется, сделал заявку по телефону. Ажиотаж в аудитории усиливался по мере того, как цена поднималась все выше и выше.

Полотно принадлежало российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Известно лишь около 20 работ Леонардо да Винчи, и лишь одна из них, «Спаситель мира», находилась в частных руках. Остальные находятся в музеях или общедоступных больших коллекциях.

Искусcтвоведы считают, что да Винчи написал «Спасителя мира» примерно в 1500 году. Когда-то картина принадлежала английскому королю Карлу I, позднее она исчезла, затем снова всплыла и в какой-то момент была куплена за 60 долларов коллекционером, который принял ее за копию.

Потребовалось более 50 лет, чтобы искусствоведы восстановили ее и признали подлинной картиной да Винчи, хотя некоторые до сих пор сомневаются в этом.

Ранее самой дорогой картиной, проданной на аукционе, была работа Пабло Пикассо «Алжирские женщины», за которую в 2015 году отдали 179 миллионов долларов.