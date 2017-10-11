Слова президента Чехии по поводу Крыма вызвали удивление в среде экспертов

Во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы президент Чехии Милош Земан признал незаконность аннексии Крыма Россией, но при этом предложил Украине договориться с Россией об отступных.

«Могла бы быть какая-то компенсация за Крым в финансовом виде, либо в виде природных ресурсов. Я имею ввиду нефть или газ. Это только мое личное предложение, не больше. Мы пытаемся избежать европейской войны. В тоже время мы пытаемся как-то компенсировать потери Украине», - заявил президент Чехии Милош Земан.

Его заявление вызвало бурную реакцию в Украине. Президент Петро Порошенко, выступая в ПАСЕ заявил, что никакого торга не будет.

«Я решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о «завершенном деле». Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении. Как и не для призывов торговать территориями за деньги, нефть или газ. Такого никогда не было», - отметил украинский президент.

Слова чешского президента вызвали удивление в среде американских экспертов. Дэниел Фрид – бывший координатор санкционной политики в Госдепартаменте США, а ныне эксперт Атлантического совета – считает, что Запад должен оставаться верным своим принципам и занимать активную позицию в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

«​Россия напала на другое европейское государство и захватило ее территорию – впервые с 1945 года. Нет необходимости напоминать Чехии о прецеденте 1938-39 годов, когда Запад занял пассивную позицию»​, - сказал Дэниел Фрид.

Бывший американский дипломат добавляет: США заняли единую позицию с Европой относительно России. Несмотря на определенное нежелание новой администрации Белого дома, Вашингтон ввел санкции против Москвы и назначил опытного дипломата Курта Волкера специальным представителем по вопросам Украины – чтобы увеличить вовлеченность США в решение украинского вопроса.

«Когда Запад един – он может разработать совместную стратегию по противодействию российской агрессии», - добавил он.

Дэниел Фрид считает, что ни нынешнее украинского правительство, ни любое другое, отстаивающее территориальную целостность страны, никогда не пойдет на подобный торг. Санкции с России будут сняты, если она выполнит Минские соглашения, заявил американский эксперт. Исключением будут санкции, связанные с аннексией Крыма – они, как и политика непризнания оккупации, останутся в силе.