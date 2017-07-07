Переговоры по объединению Кипра потерпели неудачу

Переговоры по объединению Кипра потерпели крах, сообщил в ночь на пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш после бурного финального заседания.

«С огромным сожалением вынужден сообщить, что, несмотря на твердую приверженность и активное участие всех делегаций и сторон… конференция по Кипру была закрыта без достижения соглашения», – заявил он на пресс-конференции.

Дипломатические усилия по объединению Кипра безрезультатно ведутся с тех пор, как в 1974 году вследствие попытки группы греческих киприотов организовать переворот с целью присоединения к Греции на остров вторглись турецкие войска. В результате Кипр оказался фактически разделен на две части.