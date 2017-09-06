Борьба с кибератаками не ограничивается киберпространством

Идет ли речь о вмешательстве в президентские выборы в США или об отпечатках пальцев примерно 6 миллионов федеральных сотрудников, американские официальные лица предупреждают: реакцией на кибератаку против США станет нечто большее, чем ответная кибератака.

Государства, террористы и иные противники, атакующие США в киберпространстве, почувствуют на себе не виртуальные, но вполне реальные последствия – согласно доктрине, сформулированной президентом Трампом.

«Я полагаю, что то, что мы сделаем в плане сдерживания, это разработка средств и методов … за пределами киберсферы для того, чтобы покарать враждебные действия», – сказал советник президента по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт.

«Немного есть оснований полагать, что кибератака окажет какое бы то ни было сдерживающее воздействие на противника в киберпространстве», – добавил он. – В действительности она побудит его поспешить с усовершенствованием хакерских навыков и систем защиты».

Россия, Китай, Иран и Северная Корея рассматриваются как угрозы США в киберпространстве: речь идет о хищении финансовых средств, интеллектуальной собственностиили просто создании сумятицы.

«Существуют акторы на государственном уровне – вспомните хотя бы об атаке на фирму Sony, осуществленную Северной Кореей. Есть иранские вторжения, российские вторжения, китайская киберактивность – и во всех этих случаях используются простейшие методы для нападений на бизнес-структуры. Вирус-вымогатель – это огромный скачок», – отмечает Джошуа Скуле – заместитель директора ФБР по разведке.

Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют для Соединенных Штатов потенциальную угрозу в киберпространстве, и в Вашингтоне неоднократно озвучивалась обеспокоенность нарастающей гонкой цифровых вооружений.

Представители разведсообщества США предупреждают, что американские системы информации и коммуникации в течение ближайших лет будут оставаться уязвимыми перед угрозой кибератак.

«Цифровые угрозы внутри страны выросли в разы», – считает Дэвид Глоу, заместитель министра внутренней безопасности США по разведке и анализу.

Действующая администрация заявляет, что предпринимает необходимые шаги для устранения существующих уязвимостей.

В прошлом месяце президент Трамп одобрил давно обсуждавшийся план о создании полностью независимого Киберкомандования США, целью которого является усовершенствование операций в киберпространстве, направленных против целого спектра противников, в число которых входят и исламистские террористические группировки.

В настоящее время Киберкомандование США объединило усилия с Агентством национальной безопасности, которое отвечает за сбор телефонных и интернет-разведданных по всему миру.