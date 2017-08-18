Трамп повысил статус киберкомандования

Президент США Дональд Трамп распорядился повысить статус Киберкомандования США – новая структура будет носить название «Объединенное боевое командование в сфере операций в киберпространстве».

В заявлении президента, указано, что «это усилит наши операции в киберпространстве и создаст больше возможностей для улучшения защиты нашей нации». В заявлении также указывается, что это решение позволит упростить процесс командования и контроля процессом.

До этого, Киберкомандование входило в состав Стратегического Командования США – одного из крупнейших агентств Пентагона, ответственного за проведение операций в глобальном масштабе, включая космос, стратегические ядерные вооружения и противоракетную оборону.

Теперь Киберкомандование оказалось на одном административном уровне с еще восемью командованиями - Центральным, Северным, Южным, Европейским, Африканским, Тихоокеанским, Специальных операций и Транспортным - в зоне ответственности которых находятся различные регионы планеты или особые задачи.

Повышение статуса киберопераций позволит увеличить их финансирование и улучшить техническое оснащение. Пока неизвестно, сколько времени займет процесс административных изменений.