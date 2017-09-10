Куба подсчитывает ущерб от урагана «Ирма»

Ураган «Ирма» в субботу ударил по провинции Камагуэй на востоке Кубы. После ухода шторма на остров обрушился шквальный ветер и проливной дождь. По оценке синоптиков за день выпало более 200 миллиметров осадков.

Волны, высота которых достигала 5 метров, смыли несколько поселков в прибрежной зоне, полностью под водой оказалась рыбачкая деревня Каибарьен на восточной части острова.

Кубинские власти смогли эвакуировать большинство жителей пострадавших районов. Часть из них разместили в Гаване, наиболее защищенном от урагана населенном пункте страны.

По оценке кубинских властей, от урагана «Ирма» пострадали посевы и банановые плантации в провинции Лас Тунас. Несколько районов страны остались без электричества.

По словам представителя службы гражданской обороны Кубы Гергорио Торреса, власти приступили к оценке ущерба от удара стихии. О жертвах пока не сообщается.

Ураган «Ирма» стал первым штормом 5-й категории в регионе начиная с 1932 года.