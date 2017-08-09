В мире отмечают Международный день коренных народов мира

КИЕВ – В Международный день коренных народов мира украинская власть заявляет о преследовании жителей аннексированного Россией Крымского полуострова по национальному и этническому признакам.

«Четвертый год оккупационными властями осуществляются систематические и масштабные нарушения прав человека на территории автономной республики Крым и города Севастополя», – говорится в обращении прокуратуры автономной республики Крым 9 августа.

Крымские прокуроры подчеркивают, что «такие нарушения касаются, в первую очередь, прав коренных народов. Нарушается право на их свободное развитие на своей земле, образование на родном языке и свободу вероисповедания».

Обращение от имени прокуратуры автономной республики Крым, адресовано жителям полуострова. В нем утверждается, что «прокуратурой автономной республики Крым прилагаются все усилия для привлечения к ответственности лиц, виновных в оккупации полуострова и тех, кто сознательно нарушает основополагающие права граждан на полуострове».

Десять лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла большинством голосов Декларацию о правах коренных народов, сообщает Центр новостей Организации Объединённых Наций.

«В ООН назвали принятие декларации "триумфом правосудия и человеческого достоинства, последовавшего за двумя десятилетиями переговоров между правительствами и представителями коренных народов"», – сообщает Центр новостей ООН.

Ант эткенмен, сез бергенмен миллет ичун ольмеге…» (строчка из гимна крымскотатарского народа, дословно: «Я поклялся и дал слово умереть за свой народ»)

В мире насчитывается около 370 миллионов представителей коренных народов, живущих в 90 странах. Они составляют менее пяти процентов мирового населения, и при этом – пятнадцать процентов беднейших жителей планеты. Коренные народы являются носителями пяти тысяч различных культур и подавляющего большинства мировых языков, общее количество которых составляет приблизительно семи тысяч.

В Международный день коренных народов мира украинские политики и общественные активисты приводят в прессе и на страницах в социальных сетях случаи, нарушения прав коренных народов Крыма.

Из «последнего слова» Чийгоза

Крымскотатарский ресурсный центр публикует «последнее слово» одного из членов Меджлиса Ахтема Чийгоза, преследуемого по так называемому делу «26 февраля», протестах жителей полуострова в 2014 году против начинавшейся российской аннексии.

«Что бы я не делал, как бы мне сейчас не было тяжело, и не зная, выйду ли я вообще живым, я боюсь еще больше того, что мои действия, мысли, высказывания могут опозорить меня, как человека, как крымского татарина и моему народу будет стыдно за то доверие и избрание меня в Меджлис крымскотатарского народа. «Ант эткенмен, сез бергенмен миллет ичун ольмеге…» (строчка из гимна крымскотатарского народа, дословно: «Я поклялся и дал слово умереть за свой народ»)», – отметил Ахтем Чийгоз.

Он сказал, что для крымских татар, как и для многих других народов, понятия «гражданский долг», «патриотизм», «национальное достоинство» являются особыми ценностями.

Проект Радио Свобода «Крым.Реалии» сообщает 9 августа об очередном обыске в доме у муллы из поселка Кировское Умера Эмирамзаева. О причинах обыска в доме Эмирамзаева не сообщается.

Все, кто находится в Крыму, должны видеть и понимать стратегию и практические шаги украинской власти, направленные на их поддержку

В заявлении МИДа Украины по случаю Международного дня коренных народов мира подчеркивается, что страна будет прилагать «все усилия для полной деоккупации территории Крыма, восстановления своего суверенитета и территориальной целостности и прав человека всех народов и национальных меньшинств, проживающих на ее территории».

«Осознаем, что все виновные во временной оккупации Крыма, а также системных и широкомасштабных нарушениях прав человека на этой территории будут привлечены к ответственности. Уверены в дальнейшей поддержке международным сообществом этого вопроса», – сообщает внешнеполитическое ведомство Украины.

Насилие, похожее на геноцид

Вместе с тем, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что крымский вопрос недостаточно активно отображается в работе и политике украинской дипломатии и украинской власти. Отношение оккупационной власти в Крыму к коренному населению, по мнению Тараса Загороднего, подпадает под определение насилия или геноцида над представителями коренной нации.

«На примерах преследования мы видим дискриминацию по религиозному, национальному и языковому принципу. Все эти факты должны быть не только задокументированы, но и подняты украинской дипломатией на разных уровнях в Организации Объединенных Наций. Все, кто находится в Крыму, должны видеть и понимать стратегию и практические шаги украинской власти, направленные на их поддержку», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тарас Загородний считает, что действия Украины по отношению к ситуации в Донбассе и в Крыму должны быть, в некотором роде, одинаковыми, и направлены на защиту и демонстрацию поддержки граждан, находящихся во власти сепаратистов и оккупантов.

«В обоих случаях органы власти должны заниматься защитой украинцев – возбуждать уголовные дела против тех, кто преследует находящихся под властью оккупантов украинцев и крымских татар. Для этих целей созданы государственные органы – прокуратура и представительство Крыма, находящиеся в Киеве, и получающие государственные средства. Всем прекрасно известны имена судей, которые преследуют крымских татар. Необходимо в ответ открывать также судебные производства преследовать тех, кто ведет противоправные действия против коренного населения и проукраинских активистов», – отмечает Тарас Загородний.

крымскотатарская община реально поддержала украинские войска, когда они были блокированы российскими оккупантами, требовала действенной поддержки со стороны Украины в 2014 году

Эксперт считает, что в Донбассе и Крыму остается лояльное к Украине население, однако официальная украинская власть не демонстрирует системной поддержки тем, кто остался в оккупации.

О решительных и системных действиях

По мнению политолога Александра Кочеткова, крымские татары умеют сопротивляться и отстаивать свод идентичность. Однако украинской власти необходимо продемонстрировать решительные действия для защиты интересов коренных жителей полуострова.

«Все проблемы, которые переживает Украина, в том числе, и производные от ситуации в Крыму и с крымскотатарский общиной, – имеют один и тот же корень, который заключается в нежелании, и в ряде случаев, в неумении выстроить практическую линию защиту коренных жителей Крыма. Ситуация в Крыму требует очень выверенных дипломатических и экономических решений.

С самого начала Украина проявляла вялость в этом направлении, лидеры Меджлиса всегда были на шаг впереди украинской власти, их инициативы всегда были опережающими и радикальными. Вспомним, что крымскотатарская община реально поддержала украинские войска, когда они были блокированы российскими оккупантами, требовала действенной поддержки со стороны Украины в 2014 году», – говорит Александр Кочетков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Кочетков напоминает, что настоящая, экономическая блокада Крыма началась в сентябре 2015 года только после ее организации с материковой Украины крымскотатарскими активистами.

«Необходима широкая поддержка для крымских татар – юридическая, финансовая для тех, кто пострадал, культурная, вещательная. Жители на полуострове не должны думать, что о них забыли», – подчеркивает Александр Кочетков.

Он считает, что действия России в Крыму против местного населения говорят о том, что крымские татары остаются непобежденными оккупационной властью.