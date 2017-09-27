Российский суд приговорил зампреда Меджлиса крымских татар к заключению в колонии

МОСКВА – Российский суд в Симферополе – административном центре аннексированного Россией Крыма – признал в среду заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова виновным в «призывах к сепаратизму» и приговорил его к двум годам колонии-поселения.

60-летний Ильми Умеров, бывший в 2002-2005 годах вице-спикером парламента Крыма, является инвалидом, и в ходе обжалования приговора, о чем уже заявила его защита, будет находиться дома. Если приговор останется в силе, то заместителю главы Меджлиса придется самостоятельно отправиться в колонию-поселение.

Ранее обвинение просило назначить крымскотатарскому активисту наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Адвокаты Ильми Умерова настаивали на оправдательном приговоре. Сам заместитель председателя Меджлиса крымских татар в ходе прений назвал уголовное дело политически мотивированным и сфабрикованным. Международные правозащитные организации также призывали российские власти снять с Ильми Умерова обвинения в сепаратизме.

После вынесения приговора адвокат Умерова Николай Полозов написал в Фейсбуке: «С учетом состояния здоровья Ильми-ага это равносильно смертному приговору (уж я то знаю какая медицина в ФСИН). Непропорционально жестокий приговор обусловлен лишь тем, что Ильми Умеров – крымский татарин».

В среду около здания суда в Симферополе в поддержку Ильми Умерова собрались представители крымскотатарской общины Крыма, которые приветствовали и поддерживали зампреда Меджлиса после оглашения приговора.

ФСБ России в мае 2016 года возбудила против Умерова дело по обвинениям в «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России». По версии российской спецслужбы, в марте 2016 года замглавы Меджлиса, находясь в Киеве, в эфире телеканала АТR публично призывал к возвращению Крыма под юрисдикцию Украины.

С зампреда Меджлиса сначала взяли подписку о невыезде с территории Крыма, а позже отправили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в Симферополе.