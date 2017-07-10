Переговоры по Сирии: осторожный оптимизм

Седьмой раунд мирных переговоров под эгидой ООН, направленных на прекращение многолетнего конфликта в Сирии, начался в Женеве на фоне осторожного оптимизма – предполагается, что ситуация развивается в нужном направлении.

Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что не ожидает прорывов в ходе переговоров, однако отметил что в настоящее время больше, чем прежде, шансов достичь прогресса в разрешении самого сложного, по его словам, конфликта нашего времени.

По мнению де Мистуры, некоторый оптимизм появился в связи с тем, что договоренность о перемирии на юго-западе Сирии, достигнутая между США, Россией и Иорданией, продолжает соблюдаться.

«Когда две супердержавы – Российская Федерация, которая является союзником президента Асада, и США – договариваются на своем уровне о необходимости установления перемирия, есть большой шанс, что оно будет соблюдаться», – заявил де Мистура.

С момента заключения договора о перемирии, которое вступило в силу в воскресенье в полдень, наблюдались лишь единичные вспышки насилия. По словам де Мистуры, нынешняя деэскалация конфликта в Сирии пойдет на пользу мирным переговорам в Женеве и переговорам о прекращении огня в столице Казахстана, Астане.

«Это также поможет убедить сирийцев в том, что, пока мы ведем переговоры – а это может быть очень долгий процесс, – люди не будут гибнуть в результате бомбардировок или иных боевых действий», – сказал спецпредставитель ООН по Сирии.

По данным ООН, за время Сирийского конфликта, который продолжается уже седьмой год, погибло более 400 тысяч человек, более 6 миллионов – было вынуждено покинуть свои дома, и почти 5 миллионов – покинули страну, став беженцами.

