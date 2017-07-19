Боевики ИГИЛ теряют позиции на востоке и севере Сирии

Боевики «Исламского государства» за последние сутки потеряли позиции на севере и востоке Сирии, в то время как пользующиеся поддержкой США курдские вооруженные формирования продвинулись вперед на территории де-факто столицы ИГИЛ – Ракки. Тем временем сирийские правительственные войска подошли на расстояние 10 км к городу Дейр аз-Зур, где несколько формирований сирийской армии оказались под осадой бойцов ИГИЛ.

В то время, как в некоторых районах Сирии происходят столкновения, заключенное при посредничестве США и России перемирие на юге страны, по видимости, соблюдается. По словам американских официальных лиц, Россия предложила отправить в этот район наблюдателей, чтобы проследить за соблюдением перемирия.

Российские политики также одобрили план, который позволит сохранить военное присутствие в Сирии, по меньшей мере, на 49 лет.

Специальный посланник США в коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгерк заявил на прошлой неделе, что США в последние недели провели «конструктивные» переговоры по Сирии с российским военным руководством, и обе стороны готовы рассматривать возможность перемирия в других частях страны.

Несмотря на разговоры о расширении перемирия, в контролируемом повстанцами городе Идлиб на границе с Турцией вспыхнули бои. Арабские СМИ сообщают, что в городе сражаются с использованием тяжелых вооружений две противоборствующие исламистские группировки, «Джабхат ан-Нусра» и «Ахрар аль-Шам».

На севере Сирии боевиков «Исламского государства» вытеснили из южной части их Ракки, сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека. Арабские СМИ также сообщают о столкновениях на севере и востоке от Алеппо между курдскими дружинами и повстанцами, которых поддерживает Турция. Сообщается также, что Турция требует возвращения тел нескольких погибших турецких военнослужащих.

На востоке страны, по словам сирийских государственных телеканалов, боевики ИГИЛ «массово бежали» из своего оплота в городе Аль-Майядин, расположенного неподалеку от стратегического города Дейр аз-Зур.

Ежедневная газета «Аль-Хайят» из Саудовской Аравии сообщила, что сирийские правительственные силы захватили большие участки территории на подступах к Дейр аз-Зуру и оказались на расстоянии 10 км от города. Силы сирийской армии давно контролируют отдельные районы Дейр аз-Зура, однако находились под осадой наступающих боевиков «Исламского государства».

Сирийское государственное телевидение также транслировало кадры, на которых местные жители празднуют восстановление контроля над деревнями в провинции Хама в центре страны. По словам одного из жителей, они очень рады том, что боевиков вытеснили из города.