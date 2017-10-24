Малави: массовые расправы с «вампирами»

В Малави отмечен всплеск уличных беспорядков на фоне слухов о нападениях вампиров на людей. С начала сентября не менее девяти человек были забиты камнями; полиция арестовала 140 человек по подозрению в участии в самочинных расправах.

19 октября разъяренная толпа в Блантайре забила камнями страдающего эпилепсией 22-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он пил человеческую кровь в ритуальных целях. В тот же день участники охоты на вампиров забили камнями еще одного человека – в другом районе страны.

Местные жители утверждают, что по ночам к ним в дома приходят вампиры.

Аида Чикопа рассказала свою историю лично президенту Питеру Мутарика, когда он посетил ее район.

«Это случилось 19 сентября. Когда я легла спать около 8 вечера, у меня из носа вдруг пошла кровь. Кровью была залита вся циновка. Я попросила мужа зажечь факел, чтобы посмотреть, что происходит. Он вышел из дома, но ничего не нашел. Но у меня в ту ночь была сильная слабость», – рассказала женщина.

Президент попросил ее пояснить, что она имеет в виду, однако женщина лишь повторила свой рассказ.

Полиция и медики считают эти слухи беспочвенными.

Генеральный инспектор полиции Малави Лекстен Качама отмечает: «Иногда из носа начинает идти кровь, на языке чичева это называется "нкафуно". Когда у людей случается такое кровотечение, они немедленно начинают думать, что на них напал вампир и пил их кровь. Это неправда».

Слухи начались в первых числах сентября и распространились по нескольким округам страны. Жители считают, что кровопийцы используют современные технологии и магию, чтобы обездвижить своих жертв с помощью химикатов, потом высасывают у них кровь и исчезают.



Власти пока не установили источник слухов, однако жители считают, что они пришли из соседнего Мозамбика.

Некоторые связывают слухи с недавней отменой законов о бродяжничестве, которые запрещали бродить ночью по улицам.

Большинство погибших в результате расправ были убиты в районах, где их никто не знал.

Однако исполнительный директор Центра образования в области прав человека Виктор Мханго не согласен с этой версией: «Я считаю, что мы живем в примитивном обществе. На мой взгляд, это происходит из-за веры в магические чары. Полиция говорит людям: если у вас есть доказательства, предъявите их, и мы их арестуем. Люди просто это выдумывают. Возможно, у них есть какие-то иные мотивы».

Тем временем ведомства ООН отозвали своих сотрудников из районов, где произошли расправы с предполагаемыми вампирами, а посольство США временно отозвало из Малави добровольцев Корпуса мира.