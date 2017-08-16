Правозащитники: Украина должна отменить решение о депортации российского журналиста

Нью-йоркский Комитет защиты журналистов потребовал, чтобы спецслужбы и иммиграционные власти Украины сняли все ограничения на профессиональную деятельность российского журналиста Тамары Нерсесьян.

Как сообщила организация, в понедельник Служба безопасности Украины выдворила Нерсесьян, специального корреспондента ВГТРК, и депортировала ее в Россию.

По свидетельству комитета, в беседе журналистом российского медиахолдинга РБК, Нерсесьян заявила, что сотрудники СБУ задержали ее на улице в Киеве, доставили ее в штаб-квартиру спецслужбы, где допрашивали в течение трех часов.

По ее словам, ей заявили, что ее выдворят из Украины с последующим запретом на въезд в страну в течение трех лет. Как отметил комитет, сотрудники СБУ якобы заявили Нерсесьян, что выдворение связано с ее репортажами, которые способствуют разжиганию конфликта на востоке Украины.

«Мы призываем Украину позволить Тамаре Нерсесьян и всем журналистам свободно вести репортажи из этой страны, независимо от страны их происхождения и редакционной линии их работодателей, – заявила координатор программ Комитета защиты журналистов в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. – Запрет российских СМИ в Украине не является демократическим шагом и не способствует преодолению кризиса между двумя странами».