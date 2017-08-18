Судья отказался закрыть дело Романа Полански

Судья отверг просьбу о закрытии уголовного дела режиссера Романа Полански. Просьба была подана потерпевшей по этому делу – Саманты Гейнер, которую Полански изнасиловал 40 лет назад.

Скотт Гордон, судья Верховного суда Лос-Анджелеса, заявил, что Полански продолжает скрываться от правосудия и закрытие дела – не в интересах жертвы. Преступление, в совершении которого обвиняется Полански, произошло в Лос-Анджелесе в 1977 году, – Гейнер тогда было 13 лет.

Режиссер признал факт изнасилования и провел 42 дня в камере предварительного заключения. Однако после этого он бежал из США. Ныне Поланскому 84 года, он никогда не возвращался в Соединенные Штаты, его неоднократные попытки заключить сделку с правосудием не дали результата.