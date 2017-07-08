Апелляционный суд защитил иммиграционный указ Трампа

Апелляционный суд США отклонил запрос штата Гавайи, который требовал остановить частичное исполнение указа президента Дональда Трампа о временном прекращении допуска в США граждан шести государств, большинство жителей которых составляют мусульмане.

В июне Верховный суд США принял к рассмотрению дело об указе Трампа и до вынесения вердикта о его соответствии Конституции, разрешил частично исполнять указ.

Штат Гавайи пытался заморозить исполнение указа, указывая на то, что в тексте документа детально не прописано – какие группы людей попадают под его действие.

Апелляционный суд 9 округа отверг этот аргумент, указав, что не имеет юридических полномочий рассматривать это дело.