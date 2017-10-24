Сания Тойкен: «В Казахстане, когда речь идет о правах человека, не только женщинам-журналистам, а любым журналистам очень сложно»

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Уже 27 лет подряд Международный фонд женщин в СМИ вручает награду за мужество женщинам-журналистам. Ее лауреатами были Анна Политковская, Хадиджа Исмаилова, Анна Немцова, а также американские журналисты Дайан Рим и Линда Дойч. В этом году премии впервые удостоена женщина-журналист из Казахстана Сания Тойкен. Сания работает в Казахской редакции Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» «Азаттык». «Для меня это было большой неожиданностью, сюрпризом. Я, честно сказать, сначала подумала, что это какой-то розыгрыш», – говорит журналистка.
«За мужество в журналистике» – так называется награда. Несмотря на угрозы и преследования со стороны властей и правоохранительных органов, Сания уже более двадцати лет освещает острые социальные проблемы в стране. Массовая забастовка нефтяников в 2011 году, последовавшие за этим беспорядки, конфликты на религиозной почве, митинги за улучшение условий труда – что бы ни происходило, Сания Тойкен передает с места событий.
Сания Тойкен рассказывает, что, если где-то что-то происходит, она одна из первых журналистов, кто узнает это быстро и оперативно. «Cейчас, – замечает она, – наступил момент, когда люди хотят рассказать о своих проблемах, а я уже сама задумываюсь, а в безопасности ли этот человек?»
С 1990 года Международный фонд женщин в СМИ отмечает работу иностранных и американских журналистов. В этом году премии за мужество также удостоилась журналист NPR Дебора Амос, которая освещает события на Ближнем Востоке, и первая женщина-репортер «Аль-Джазиры» в Йемене Хадиил аль-Ямани.
Элиса Муньос, исполнительный директор Международного фонда женщин в СМИ, говорит: «Мы обычно номинируем женщин, которые посвятили жизнь журналистике. Сания – тому прекрасный пример. Она продемонстрировала свою преданность профессии, бесстрашно освещая события в своей стране. Также этой наградой мы хотели привлечь внимание общественности к вопросу соблюдения прав человека в Казахстане».
Вопросы свободы прессы и безопасности журналистов в Казахстане, а также права человека стали центральными в речи Сании перед представителями ведущих американских и международных СМИ.
«В Казахстане, когда дело касается прав человека, не только женщинам-журналистам, а любым журналистам очень сложно: очень сильное давление со стороны силовых структур, личная безопасность, доступ к информации», - говорит она.
Сания живет отдельно от семьи, а ее сын учится за пределами страны. Таким образом женщина пытается защитить близких от преследований. Тем временем, эксперты Международного фонда женщин проводят тренинги для женщин-журналистов со всего мира, работающих в опасных для жизни условиях. Обсуждая проблемы работы журналистов в разных странах мира, упомянули и Россию в связи с нападением с ножом в редакции «Эха Москвы» на ведущую Татьяну Фельгенгауэр.
Элиса Муньос, исполнительный директор Международного фонда женщин в СМИ, говорит: «Эти тренинги созданы для того, чтобы женщины, работая во враждебной среде, могли быстро реагировать на опасность и защищаться. К сожалению, как мы еще раз увидели это в случае нападения на журналиста в России, это жизненно необходимые навыки для многих женщин-журналистов».
На вечере говорили также о важности «включения женских голосов и тем» в освещение событий в мире. Джуди Вудруфф, журналист с 47-летним стажем работы в ведущих американских телекомпаниях, описала, как она представляет себе новостную редакцию: «Если мы поставим зеркало перед какой-либо страной, миром, то увидим, что половина населения – женщины. Именно так должна выглядеть новостная редакция. Мужчины и женщины – каждый привносит в репортаж что-то свое, и благодаря этому аудитория становится разнообразной. Я не верю, что можно объективно освещать события без женских голосов. И это касается всех тем. Именно поэтому мы ежегодно отмечаем работу женщин, благодаря которым мы получаем эту полноценную картину мира».
Уже завтра Сания выступит в Лос-Анджелесе на специальной заключительной церемонии с красной дорожкой и участием VIP-гостей.
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