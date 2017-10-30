Американо-российские отношения в исторической перспективе

Основными точками преткновения в отношениях России и США сегодня является ситуация в Украине и российское вмешательство в американские выборы. К такому заключению пришли участники дискуссии, состоявшейся в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Участники дискуссии попытались взглянуть на отношения России и Запада в исторической перспективе. При этом, двое участников разговора – журналист Энн Эпплбаум и историк Стивен Коткин – специализируются на сталинском периоде советской истории. Энн Эпплбаум, комментатор «Вашингтон Пост», не считает, что прошлое определяет будущее, однако полагает, что знание истории проливает свет на настоящее. Например, тот факт, что прошлое Владимира Путина тесно связано с КГБ. «Конспирологические теории <Владимира Путина> о том, что вся российская оппозиция инспирирована Западом, или о том, что все происходящее в Украине – результат западного заговора, являются продуктом «этой системы», – поясняет она.

Стивен Коткин, профессор Принстонского университета, считает, что у США и России разные интересы и ценности. Так, например, одна из геостратегических целей США – не допустить доминирования одной державы в том или ином регионе. «Фундаментальная стратегическая цель России – доминировать в своем регионе. Это фундаментальный конфликт интересов», – объясняет Коткин. Однако, по его мнению, конфликт интересов и ценностей не обязательно означает, что отношения между США и Россией должны быть столь плохими, как сегодня. Аналогичной точки зрения придерживается и бывший советник президента Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates Томас Грэм.

«Сегодня существует опасность того, что американо-российские отношения выйдут из-под контроля и приведут к конфликту, который не нужен ни одной из сторон, но может привести к катастрофическим последствиям для обеих стран», – говорит он.

По мнению экспертов, сегодня главными точками преткновения в американо-российских отношениях являются ситуация в Украине и вмешательство России в американские выборы.

По мнению Энн Эпплбаум, «Путин увидел в Украине не просто внешнеполитический вызов, но экзистенциальную угрозу. И это отражает глубокие идеологические различия. И хотя американцы сегодня более не ставят перед собой задачу распространения демократии, русские по-прежнему считают, что США и Европа несут альтернативную идеологию, которой Путин должен оказывать сопротивления для того, чтобы сохранить власть в России».

Томас Грэм считает возможным урегулирование кризиса в Украине на основе Минских договоренностей, включая реинтеграцию Донбасса в состав Украины. Решение проблемы Крыма, по его мнению, потребует «творческого подхода».

Томас Грэм: «Сложно представить сценарий, при котором Россия признает, что Крым – это украинская территория, и вернет полуостров Украине. Вопрос в том, какое решение может быть приемлемо для Киева и для Москвы. Нам нужно найти творческий подход к решению этой проблемы. Но это потребует компромиссов как с российской, так и с украинской стороны».

Что касается вмешательства России в американские президентские выборы, эксперты сошлись во мнении, что оно имело место, но его значение не следует преувеличивать. «Сегодня в США есть тенденция преувеличивать значение этого вмешательства, прежде всего, по внутриполитическим соображениям», – считает Томас Грэм.

Похожего мнения придерживается и профессор Коткин: «Авторитарные режимы считают, что если в стране нет согласия и единства, то эта страна слабая. Но – здравствуйте! – у нас демократия. Мы страна закона и порядка. У нас допустимы плюрализм, разногласия и даже экстремистские взгляды. Неверно говорить, что русские своим вмешательством в наши выборы добились успеха».

Эксперты сошлись во мнении, что Соединенным Штатам необходимо вновь поверить в собственную способность решать свои проблемы, и тогда вмешательство враждебных держав перестанет казаться угрозой демократии.