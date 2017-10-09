Ссора Трампа и Коркера может затруднить выполнение программы республиканцев

Публичная размолвка между президентом США Дональдом Трампом и сенатором-республиканцем Бобом Коркером может затруднить принятие законопроекта по налогам в Сенате, где уже заметны признаки разногласий между республиканцами, пытающимися провести реформу без поддержки демократов.

Трамп и лидеры республиканцев представили план, предусматривающий сокращение налогов для юридических и физических лиц. Это первая комплексная реформа налогового кодекса США с 1986 года.

Однако попытки провести реформу осложняются многочисленными задержками и отвлекающими факторами – такими, как как критика Трампа в адрес лидеров собственной партии, в том числе лидера сенатских республиканцев Митча Макконнелла и спикера Палаты представителей Пола Райана.

Очередной инцидент подобного рода произошел в воскресенье. Трамп опубликовал серию твитов с критикой в адрес Коркера, заявив, что тот умолял президента поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах, а получив отказ, объявил об уходе на пенсию.

Коркер, в свою очередь, назвал Белый дом детским садом для взрослых, а затем сказал в интервью New York Times, что Трамп рискует довести США до «Третьей мировой войны».

Подобная ссора – последнее, что нужно республиканцам в момент, когда они пытаются провести законопроект по налогам через Сенат, где имеют большинство всего в четыре голоса (52 против 48).