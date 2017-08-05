Американский конвертоплан разбился у берегов Австралии

Американский военный конвертоплан потерпел крушение неподалеку от Квинсленда в Австралии. При этом без вести пропавшими числятся, по меньше мере, 3 морских пехотинца США. Остальных военнослужащих, находившихся на борту, удалось спасти. Об этом сообщает Associated Press.

Конвертоплан MV-22 Osprey, который является гибридом самолета и вертолета и обладает возможностью работать с борта авианосца, принимал участие в крупномасштабных американо-австралийских военных учениях Talisman Sabre, которые только что завершились в Квинсленде. В учениях было задейстовано до 30 тысяч военнослужащих и до 200 единиц авиатехники.

По данным издания The Daily Telegraph, конвертоплан в момент крушения пытался совершить посадку на палубу американского атомного авианосца «Рональд Рейган».

Поиски пропавших американских военнослужащих продолжаются.