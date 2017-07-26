Страсти по «Матильде» набирают обороты

В России объявлено о начале съемок документального фильма «Ложь Матильды». Режиссер-документалист Сергей Алиев сообщил, что эта идея возникла у него после просмотра трейлера к фильму Алексея Учителя «Матильда», повествующего о юношеском романе российского цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

Съемки «ответа Учителю» будут проходить в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, бюджет картины оценивается в несколько миллионов рублей, против $25 000 000, потраченных на «Матильду», которая анонсируется как «исторический блокбастер года».

По словам Сергея Алиева, авторы будущего фильма (премьера которого намечена на первую половину сентября, то есть до официальной премьеры «Матильды»), ставят своей задачей развенчание «мифов» о Николае II. В числе этих мифов и его роман с балериной Мариинского театра.

В числе других мифов – слабохарактерность последнего русского царя, обоснованность прозвища «Кровавый» и обстоятельства отречения от престола.

К съемкам в «Лжи Матильды» будут привлечены актеры Алексей Нилов и Андрей Мерзликин, историки Петр Мультатули и Александр Нотин, а также известный своими резонансными законопроектами депутат Государственной Думы от «Единой России» Виталий Милонов.

Обостренный интерес к готовящему к выходу в прокат фильму «Матильда» возник после того, как депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генеральную прокуратуру запрос с просьбой проверить отснятые материалы на предмет возможного оскорбления чувств верующих.

Дело в том, что и сам император, и члены его семьи, расстрелянные большевиками в июле 1918 года в Екатеринбурге, решением Архиерейского Собора Русской православной церкви от 14 августа 2000 года провозглашены страстотерпцами в сонме новомучеников и исповедников российских.

Маля (Кшесинская) мне нравится, а Аликс я люблю”. И это еще до того, как Аликс дала согласие на брак

Кроме того, несколько российских общественных организаций монархистского и националистического толка призывают к запрету еще не вышедшего фильма, а в том случае, если он все-таки будет запущен в прокат – к его бойкоту.

Самые распространенные обвинения в адрес фильма «Матильда» заключаются в искажении его авторами исторической правды.

«Нужно было почитать дневники цесаревича»

Корреспондент «Голоса Америки» обратилась за комментариями к главному специалисту Государственного Архива РФ, доктору исторических наук Зинаиде Перегудовой.

Прежде всего, она отметила, что Николай II – «фигура неординарная». И что до сих пор о нем, как государственном деятеле, и о его вкладе в развитие России идет множество дискуссий.

«Но сейчас основные споры идут вокруг царских останков – являются ли они подлинными или нет? Проводятся экспертизы и решается вопрос о захоронении останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Николаевны. И по этому вопросу кипят основные страсти. Но, в основном, это происходит не в научной среде, а в среде околоцерковной», – отмечает Зинаида Перегудова.

Что же касается работы Алексея Учителя, то Зинаида Перегудова призналась, что не читала его сценария, и может судить только на основе размещенных в интернете фрагментов фильма «Матильда».

В этой связи, эксперт считает, что режиссеру и сценаристу следовало бы тщательнее изучить юношеский дневник будущего императора. «И эти дневники цесаревича – очень интересные, очень полные, объемные. И нужно было их почитать, как и переписку Николая II, она тоже опубликована.

По-моему, в этом фильме утверждается, что у Николая была огромная любовь к Матильде, и в то же время император не обещает любви к Александре Федоровне. А если бы авторы фильма посмотрели юношеские дневники цесаревича…

Все должно быть основано на документах. Материалы открыты, пожалуйста, приходите, читайте

Ведь он познакомился с Аликс, когда ему было шестнадцать лет, а ей – двенадцать. Он всегда мечтал – и в дневниках это проходит – чтобы Аликс была его женой. Но были сложности – император Александр III и Мария Федоровна не давали согласия на этот брак», – рассказывает главный специалист Государственного архиваРФ.

И продолжает: «В этих дневниках, в начале 90х годов цесаревич пишет: “Маля (Кшесинская) мне нравится, а Аликс я люблю”. И это еще до того, как Аликс дала согласие на брак», – обращает внимание Зинаида Перегудова.

«Поклонская у нас в архиве не была»

Основываясь на дневниковых записях цесаревича Николая, историк соглашается: «Да, она (Кшесинская), ему нравилась, он был ею увлечен. И если посмотреть его дневники 1891- 92 годов – да, они встречались, были близки. Но когда родители дали согласие на то, чтобы он сделал предложение Александре Федоровне, все отношения (с Матильдой Кшесинской – А.П.) были прерваны.

Все должно быть основано на документах. Материалы открыты, пожалуйста, приходите, читайте. Николай и Александра были счастливы, и если бы вышел фильм об этой великой и всепоглощающей любви – это было бы здорово», – считает Зинаида Перегудова.

И упоминает, что в 1971 году в США вышел фильм «Николай и Александра», основанный на одноименной книге лауреата Пулитцеровской премии, историка и биографа Роберта Мэсси. В России этот фильм был показан по телевидению в 90-е годы.

На вопрос корреспондента «Голоса Америки», почему фильму «Матильда» оппонируют не профессиональные историки, а политики и гражданские активисты, Зинаида Перегудова разводит руками: «Не знаю, во всяком случае, Поклонская у нас в архиве не была. Но, может быть, она хорошо литературу изучила. Хотя и литература сейчас тоже грешит неправдоподобием. Кроме того, бывает, что люди изучают одни и те же источники, а выводы делают разные», – заключает главный специалист Государственного архива РФ Зинаида Перегудова.

Кстати, интерес к личной жизни последнего российского императора возник не сейчас. Еще в 1990 году московским издательством «Интербук» была издана книга некой Марии Евгеньевой «Роман цесаревича». В аннотации утверждается, что впервые эта книга была издана ещё в 1917 году, и была «весьма популярной».

точнее всего, правильнее всего сказал именно Пушкин: история принадлежит поэту

В этой работе автор утверждает, что императорский двор прекрасно знал о том, что настоящей любовью Николая является Матильда Кшесинская. Но всячески препятствовал развитию их романа из-за опасений, что Кшесинская будет добиваться независимости Польши. Последние строки «Романа цесаревича» описывают сцену венчания Николая и «принцессы Алисы»: «Оба были грустны. Алиса знала, что Николай любит другую, что она навязана ему в жены. А Николай думал, о том, что теперь должен привыкнуть к нежеланной жене, жить с нею, иметь он нее детей, не любя».

Опубликованы в России и воспоминания Матильды Кшесинской. Описывая день свадьбы Николая и Александры, она отмечает: «Я старалась заглушить в себе гнетущее чувство ревности и смотреть на ту, которая отняла у меня моего дорогого Ники, раз уж она стала его женой, как на Императрицу».

«Не дело чиновников определять уровень художественного произведения»

О соотношении исторической достоверности и домысла в художественном произведении в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» высказался кинокритик, кандидат искусствоведческих наук Юрий Богомолов. Он напомнил переписку Пушкина с Карамзиным.

я совершенно точно знаю, что это – абсурд, когда церковные иерархи или просто “страшно” верующие люди начинают преследовать автора этого фильма, независимо от того, смотрели они его работу или нет

«Карамзин утверждал, что история принадлежит царю. Декабрист Муравьев, кстати, считал, что история принадлежит народу. Но точнее всего, правильнее всего сказал именно Пушкин: история принадлежит поэту. Конечно, не в том смысле, что поэт может руководить историческими процессами. А в том смысле, что поэт, или если говорить шире – художник, творец постигает историю шире.

Поэтому сегодняшние соображения о том, что история, якобы может принадлежать, скажем, министру культуры, депутатам или даже президенту – абсолютно безосновательны. И подобные представления об истории – просто пещерный век! Прислушиваться нужно к художнику, потому что он лучше других понимает, куда идет сегодняшняя реальность», – считает Юрий Богомолов.

Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали

Кинокритик признается, что он не знает, каким получился у Алексея Учителя фильм «Матильда», поэтому не берется судить о его художественных достоинствах. «Но я совершенно точно знаю, что это – абсурд, когда церковные иерархи или просто “страшно” верующие люди начинают преследовать автора этого фильма, независимо от того, смотрели они его работу или нет. Это не их дело и не дело правительственных и государственных чиновников – определять уровень художественного произведения», – настаивает он.

Богомолов был в числе тех членов КиноСоюза России, которые в начале февраля подписали открытое письмо против гонений на создателей фильма «Матильда».

В письме есть такие строки: «Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали».

Обостренный интерес к еще не вышедшему фильму высказывают не только в Москве и Санкт-Петербурге. В начале этой недели стало известно, что руководство департамента культуры Новосибирска предлагает Алексею Учителю организовать премьеру его нового фильма в этом городе. Кстати, до 1925 года Новосибирск носил имя Ново-Николаевск.

Юрий Богомолов считает, что ажиотаж вокруг еще не вышедшего фильма, и в особенности – кампания за его запрет или бойкот – способен против воли инициаторов этой кампании привести к обратному эффекту и способствовать увеличению кассовых сборов. «Народ может просто “ломануться” на этот фильм, ну, и пускай ломанется. Но я сильно подозреваю, что на этой шумихе пытаются набрать очки мракобесы, которые сегодня почувствовали благоволение самых высоких кругов – как церковных, так и государственных», - опасается Юрий Богомолов.