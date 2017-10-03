Лас-Вегас. Лакмусовая бумажка

Среди множества проблем, которые всплыли после событий в Лас-Вегасе, оказались «фейковые новости», точнее то, какую роль соцсети и поисковые системы играют в их распространении. Буквально сразу после стрельбы возле отеля Mandalay Bay агрегатор новостей Google News стал активно «показывать» публикации с сайта анонимных сообщений 4chan, в которых были представлены в корне неверные данные о личности «стрелка» из Лас-Вегаса. Эту волну подхватили ультраправые сайты, такие как Gateway Pundit. Они обвиняли в стрельбе совершенно не причастного к ней человека, называя его «демократом, связанным с антитрамповской армией». Все эти статьи тут же попали в список главных новостей Google и находились там несколько часов. Компания вынуждена была извиниться за этот конфуз. «Этого не должно было случиться, мы будем улучшать наши алгоритмы», - заявил представитель интернет-гиганта.

Нечто похожее случилось и на Facebook. На странице помощи пострадавшим в Лас-Вегасе платформа продвигала странные сайты ультраправого пропагандистского содержания. Позже социальная сеть опубликовала следующее заявление: «Наш центр безопасности удалил эти сообщения. Тем не менее это было сделано с некоторой задержкой, что позволило многим сделать скриншоты и распространить их в интернете. Мы работаем над устранением причины появления этой проблемы и глубоко сожалеем о путанице, вызванной ею».



Однако наиболее обсуждаемой в сети и прессе темой остается ограничение на ношение и хранение оружия. Склонится ли президент к мысли о необходимости введения ограничений? По мнению Стива Бэннона, бывшего главного стратега Белого дома и друга Трампа, это невозможно. «Это будет конец всему», - сказал Бэннон изданию Axios и тут же добавил, что это будет даже хуже, чем если бы Трамп подписал закон о легализации «незадокументированных» иммигрантов.



Сара Хакаби Сандерс, пресс-секретарь Белого дома, и вовсе отказалась вчера объяснить позицию Трампа по этому вопросу. «Сейчас нужно думать о единении», - заявила она на брифинге с прессой. И тут же затронула непростую тему преступности и ограничений на хранение и ношение оружия в Чикаго. «Посмотрите на Чикаго. В прошлом году 4000 человек там стали жертвами преступлений, связанных с оружием, при том, что там самые строгие в стране законы об оружии. И это не помогло». Сандерс ожидаемо попала под критику за это высказывание. «Половина оружия, используемого для совершения преступлений, привозится из других штатов», - пишет в своем Twitter представитель Иллинойса в Конгрессе Робин Келли. Статистика Департамента полиции, приводимая изданием DNAinfo, эту мысль подтверждает. Другие специалисты говорят, что Чикаго мало чем отличается от тех же Лос-Анджелеса и Нью-Йорка в плане закона о хранении и ношении оружия.

Трагедия в Лас-Вегасе заставила многих американцев переосмыслить свое отношение к хранению оружия. В их числе гитарист Кейлеб Китер, который выступал в воскресенье на том самом фестивале кантри-музыки, где по зрителям была открыта стрельба. «Я всю жизнь поддерживал Вторую поправку. До событий прошлой ночи. Я не могу выразить, как сильно я ошибался. Нам нужен контроль над огнестрельным оружием прямо сейчас. Я сожалею о том, что так долго был упрямым и не понимал этого», - написал он в своем Twitter.

То, что тема действительно острая, подтверждает и новость об увольнении одного из топ-менеджеров телеканала CBS Келли Гефтман-Голд. В одном из своих вчерашних постов на Facebook она написала, что «даже не испытывает сочувствия» к пострадавшим, так как «фанаты кантри-музыки – зачатую республиканцы и любители оружия». Эту фразу она использовала вместе с обвинениями в бездействии, направленными в адрес Республиканской партии. CBS в своем заявлении назвал слова своей сотрудницы «неприемлемыми». Сама Гефтман-Голд впоследствии извинилась за «преуменьшение значимости жизней, затронутых этой трагедией». Свое заявление она отправила уже другому телеканалу – Fox News.