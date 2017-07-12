Конгрессмен-демократ из Калифорнии официально инициировал процесс импичмента Трампа

Демократы Брэд Шерман и Ал Грин внесли акт об импичменте президента США на рассмотрение Палаты представителей
Член нижней палаты Конгресса США, демократ из Калифорнии Брэд Шерман внес на рассмотрение акт об импичменте Дональда Трампа, начав, таким образом, процесс по смещению действующего президента с его поста, сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс».
В поданном на рассмотрение Палаты представителей в среду документе Шерман обвинил Трампа в препятствовании правосудию в ходе расследования фактов вмешательства России в прошлогодние президентские выборы в США. В качестве примера таких действий конгрессмен привел решение президента Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми.
Брэд Шерман признал, что инициатива об импичменте – это начало очень долгого процесса. К демократу из Калифорнии присоединился его коллега-демократ из Техаса – Ал Грин, который ранее уже призывал к импичменту Дональда Трампа. Лидеры Демократической партии в Конгрессе дистанцировались от этой инициативы из соображений того, что данная мера только приведет к сплочению сторонников Трампа, говорится в статье АР.
Шерман подал акт об импичменте в Палату представителей на следующий день после того, как сын президента, Дональд Трамп-младший, признал, что встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой в ходе предвыборной кампании. Весельницкая якобы пообещала предоставить ему официальную информацию российских властей, компрометирующую тогдашнего соперника Дональда Трампа на президентских выборах – Хиллари Клинтон.
Как сообщает издание The Hill, инициатива конгрессмена Шермана вряд ли будет иметь успех в Палате представителей, контролируемой республиканским большинством.
По словам Шермана, он надеется, что его акт об импичменте послужит предупреждением администрации Белого дома и создаст юридический механизм отстранения Трампа от обязанностей президента в случае, если, в долгосрочной перспективе, республиканцы тоже поддержат эту инициативу.
Конгрессмен-демократ хочет «начать этот долгосрочный процесс для того, чтобы защитить страну от случаев злоупотребления властью, препятствования правосудию, а также импульсивной и невежественной некомпетентности», цитирует Шермана издание The Hill.
За всю историю США лишь два президента подверглись импичменту: Эндрю Джексон в 1868 г. и Билл Клинтон в 1998 г. Но затем оба были оправданы Сенатом, который не набрал двух третей голосов, необходимых для выдвижения обвинений. В 1974 г. президент Ричард Никсон сам подал в отставку и, таким образом, избежал импичмента, который ему готовился вынести Конгресс США на волне Уотергейтского скандала.
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