Китайским журналистам в США, возможно, придется зарегистрироваться как иностранным агентам

Представленный Конгрессу доклад, который был опубликован в среду, обвиняет китайские государственные СМИ в причастности к шпионажу и пропаганде и призывает потребовать от их сотрудников в США зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

В ежегодном докладе Комиссии по анализу отношений США и Китая в сфере экономики и безопасности говорится, что в то время как Китай ужесточает ограничения для собственных и зарубежных СМИ, китайские государственные СМИ ведут стремительную экспансию за рубежом.

Комиссия, созданная решением Конгресса в 2000 году для мониторинга последствий американо-китайских торговых отношений для национальной безопасности, утверждает, что экспансия государственных СМИ Китая является частью более широких усилий Пекина по обеспечению более широкого контроля над тем, как Китай воспринимается во всем мире, а также по сбору информации.

В докладе отмечается стремительный рост информагентства «Синьхуа» и тот факт, что оно имеет отделения в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а также в Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Хьюстоне и Сан-Франциско.

«"Синьхуа" выполняет некоторые функции разведывательного ведомства, собирая информацию и готовя секретные доклады для китайского руководства как по внутриполитическим, так и международным проблемам», – говорится в докладе.

Авторы доклада ссылаются на показания комиссии, данные американской правозащитной организацией Freedom House, получающей финансирование от правительства США. По их мнению, в Законе о регистрации иностранных агентов (FARA) существует «лазейка», позволяющая людям, работающим на «Синьхуа» или газету «Жэньминь жибао», избегать такой регистрации.

Закон был принят накануне Второй мировой войны в 1938 году для противодействия германской пропаганде. Он требует от иностранных правительств, политических партий и лоббистов, которых они нанимают, регистрироваться в Министерстве юстиции.

Англоязычная газета China Daily, принадлежащая китайскому правительству и правящей Коммунистической партии Китая, уже зарегистрирована в качестве иностранного агента, но требование сообщать о своей работе на издание распространяется лишь на ее высшее руководство.

Группа американских законодателей, представляющих обе партии, работает над пересмотром FARA, после того как бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру предъявлены обвинения в том, что они не зарегистрировались в соответствии с этим законом.

Реформа, которую поддерживает влиятельный председатель комитета Сената по вопросам судебной власти Чак Грассли, может дать Конгрессу возможность принять рекомендации комиссии.

В понедельник поддерживаемая Кремлем телекомпания RT America зарегистрировалась в качестве иностранного агента. В докладе американских разведслужб, выпущенном в январе, эта телекомпания назвала «государственной пропагандистской машиной», которая внесла свой вклад в кампанию Кремля по вмешательству в прошлогодние выборы президента США.

В соответствии с этим законом от RT потребуется раскрывать информацию финансового характера. Москва заявила, что рассматривает принимаемые в отношении RT меры как недружественные действия.