Палата представителей ужесточила наказание для нелегальных иммигрантов

ВАШИНГТОН – Палата представителей США предприняла первые шаги к выполнению двух ключевых предвыборных обещаний президента Трампа, приняв законопроекты об ужесточении штрафных мер для нелегальных иммигрантов, возвращающихся в США после депортации, и сокращении федерального финансирования городов-убежищ.

Законодатели 257 голосами против 167 приняли так называемый «Закон Кейт», получивший свое название в честь 32-летней Кейт Стайнл, которую застрелили в Сан-Франциско в июле 2015 года.

В убийстве обвиняется Хуан Франсиско Лопес Санчес, имеющий судимость и депортировавшийся из страны пять раз.

Законопроект Палаты представителей ужесточает тюремные сроки для нелегальных иммигрантов, возвращающихся в США после депортации.

Кроме того, Палата представителей 228 голосами против 195 приняла закон под названием «Нет убежищам для преступников», который не позволяет городам-убежищам получать федеральные гранты и расширяет полномочия федерального правительства, направленных на то, чтобы заставить их соблюдать иммиграционное законодательство.

Трамп приветствовал принятие первого законопроекта постом в «Твиттере»: «Хорошая новость – Палата представителей только что приняла #ЗаконКейт. Будем надеяться, Сенат последует ее примеру».

В заявлении, опубликованном после голосования, Трамп призвал Сенат «вынести эти законопроекты на рассмотрение, принять их и отправить» ему на подпись. «Я призываю всех законодателей голосовать за эти законопроекты, спасая жизни американцев».

Предыдущие версии этих законопроектов в Сенате одобрения не получили.

В четверг, во время ожесточенной дискуссии по поводу законопроектов в Палате представителей, республиканцы заявили, что голосуют в поддержку закона и порядка, которых обещал добиться президент.

«Президент Трамп борется с преступниками-иммигрантами. Число незаконных переходов через границу снизилось, число арестов и депортаций преступников-иммигрантов увеличилось, как и потребовали американцы в ноябре прошлого года», – сказал республиканец из Теннесси Скот Деджарле.

Демократы в Палате представителей называют законопроекты частью анти-иммиграционной кампании Трампа и критикуют их за то, что в тексте не проводится различие между нелегальными иммигрантами, совершавшими насильственные преступления, и теми, кто в преступлениях замечен не был.