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Разговор о политике на ступеньках Капитолия

Разговор о политике на ступеньках Капитолия
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Неожиданной акцией сенатор и конгрессмен от Демократической партии. Они попытались привлечь внимание к выдвинутому республиканцами сенатскому законопроекту о реформе здравоохранения

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