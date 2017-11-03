Женщины в Конгрессе заявили, что сталкивались с домогательствами своих коллег-мужчин

Несколько женщин, избранных в Конгресс США, сообщили агентству AP в пятницу, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны коллег-мужчин. По их словам, такие инциденты происходили несколько лет или даже несколько десятилетий назад, но при этом отказались назвать виновников.

«Когда я была новичком в Конгрессе и мне было немного за тридцать, был более старший по опыту конгрессмен, который, будучи женатым, сделал мне откровенное предложение. Несмотря на то, что я в ответ рассмеялась и оттолкнула его, он попытался повторить свою попытку. Тогда я стала избегать этого человека», - сообщила агентству организации член Палаты представителей Линда Санчес.

Санчес сказала, что другой коллега-мужчина однажды посмотрел на нее, и затем «прикоснулся к ней ненадлежащим образом», но попытался представить это, как случайность. Санчес отказалась назвать имя этого человека, потому что «не думает, что это поможет».

«Проблема в том, что у конгрессменов нет отдела кадров, нет специалиста, к которому вы могли бы пойти в таком случае, нет никого, к кому вы можете обратиться. В конечном итоге они наняты на работу избирателями и у них нет (конкретных) начальников», - сказала она.

Еще одна конгрессвумэн - Мэри Боно, рассказала AP, что мужчина-коллега сказал ей, что он «думает о ней, когда идет в душ». Боно сказала, что она столкнулась с коллегой лицом к лицу, и что он не стал объяснять свое высказывание.

«Это мужской мир, это по-прежнему мир мужчин, - сказал Боно. - Не флиртовать, и не скулить. Это мое правило. И я стараюсь его придерживаться».

Она отказалась назвать имя коллеги, но сказала, что он все еще работает в Конгрессе.

В прошлом член Палаты представителей Хильда Солис сказала, что она сталкивалась «повторяющимися нежелательными попытками домогательства». Она также отказалась назвать имя коллеги-мужчины или конкретные детали инцидента.

«Это было унизительно, хотя они (коллеги-мужчины), возможно, думали, что они были милыми. Но это не так. Это недопустимо. Я их коллега, но они не видят меня в этом качестве», - сказала Солис.