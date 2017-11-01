В Конгрессе продолжаются слушания по вмешательству России и использованию ею соцсетей

В среду на Капитолии продолжаются слушания, посвященные использованию Кремлем соцсетей для вмешательства в американские выборы в 2016-м году. Утром в сенатском комитете по разведке проходят слушания с участием представителей компаний Facebook, Twitter и Google. Перед началом слушаний председатель комитета Ричард Бэрр отметил, что это уже 17-е открытые слушания комитета в этом году и 12 из них посвящены России.

Позднее в среду подобные слушания пройдут в комитете по разведке Палаты представителей.

Главные юристы Facebook и Twitter направили в Конгресс своих главных юрисконсультантов, Колина Стретча и Шона Эджетта, а Google представляет глава службы информационной безопасности Ричард Салгадо.

Во вторник юристы дали показания в юридическом комитете Сената – одном из трех комитетов Конгресса, которые занимаются выяснением подробностей о российском вмешательстве в американские выборы и возможном сговоре между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и российскими властями.

Правительство, бизнес и американский народ должны работать вместе

В самом начале слушаний в комитете сената по разведке зампредседателя комитета Марк Уорнер обратил внимание на то, что правительство, технологические компании и в целом американский народ столкнулись с новым видом киберугрозы, который представляет опасность для американской избирательной системы.

По словам сенатора, российское вмешательство посредством соцсетей показало, как можно при помощи весьма ограниченных финансовых ресурсов вносить нестабильность в общество и в политическую жизнь другой страны. Уорнер также обратил внимание, что такое средство может использоваться другими странами, а также экстремистскими и террористическими группировками, не только в США, но и по всему миру.

Уорнер подчеркнул, что назрела необходимость принять федеральной закон о национальной безопасности, который бы стал ответом на новые вызовы времени.

«Болезненный урок» не только для Фейсбука

Отвечая на вопрос председателя комитета Ричарда Бэрра о реакции его компании на вмешательство Кремля, представитель Фейсбука Колин Стретч признал, что это «болезненный урок», но не только для его компании. Он призвал к сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности и признал наобходимость большей прозрачности в социальных сетях и большего обмена информацией.

В свою очередь сенатор Марк Уорнер напомнил, что руководство Фейсбука далеко не сразу начало сотрудничать с Конгрессом в этом вопросе, и сначала «отмахивалась» от запросов американских законодателей.

Сенаторы Ричард Бэрр и Джеймс Риш привели примеры попыток российского вмешательства в выборы в штатах Техас и Айдахо, когда "интернет-тролли" из Санкт-Петербурга создавали аккаунты различных конфликтующих социальных и религиозных групп (к примеру, мусульман), чтобы внести «культурологический раскол» в американское общество,причем дело не ограничивается выборами 2016 года.

Бэрр обратил внимание, что Россия и другие и противники США собираются и дальше использовать соцсети и, возможно, и даже сейчас следят за этими слушаниями и извлекают для себя «уроки».

Сенатор Дайан Файнстайн открыто обвинила крупнейшие американские технологические компании в бездействии и заявила, что создатели онлайн-платформ должны были сами заблаговременно обеспечить безопасность и транспарентность контента, выделив для этого ресурсы.

«Настали другие времена, мы стоим на пороге кибервойны» - заявила Файнстан, а потому руководство технологических компаний, по ее словам, должно сделать для себя выводы. Сенатор также высказала предположение, что человек, совершивший во вторник 31 октября теракт в Нью-Йорке, мог быть «радикализирован» посредством экстремистских онлайн-аккаунтов.