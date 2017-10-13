Решение Трампа по Ирану: реакция Конгресса

Республиканские законодатели декларируют поддержку решению президента
Республиканцы в Конгрессе немедленно выступили с поддержкой новой стратегии президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Боб Коркер, глава сенатского Комитета по внешней политике, заявил, что подготовит законопроект, который позволил решить проблему. По его словам, законопроект не будет нарушать обязательств США в рамках многостороннего соглашения с Ираном.
Группа конгрессменов-республиканцев во главе с Эдом Ройсом, главой Комитета по внешней политик, и Кевином Маккарти, лидером большинства, распространили заявление, в котором указали, что соглашение с Ираном имело «серьезные недостатки, которые необходимо устранить». Республиканцы пообещали подготовить на связанный с ядерным соглашением законопроект, который позволит усилить санкции в отношении Ирана за его поддержку терроризма и развитие ракетной программы.
Аналогичное заявление распространил спикер Палаты представителей Пол Райан.
Законодатели-демократы отреагировали более критично. Так, сенатор Боб Менедез, член Комитета по внешней политике, заявил, что решение президента Трампа не позволяет добиться достижения политических целей США.
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