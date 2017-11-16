Конгресс готовится к голосованию по налоговой реформе

В Конгрессе США в четверг пройдет первое полномасштабное голосование по налоговой реформе.

Как ожидается, республиканцы в Палате представителей займутся рассмотрением своего законопроекта, предусматривающего масштабные сокращения налогов для корпораций, малого бизнеса и физических лиц, после назначенной на 11.30 утра встречи с президентом Трампом, который хочет подписать закон до конца года. Лидеры Палаты представителей оптимистично оценивают свои шансы набрать необходимое количество голосов для принятия законопроекта.

«Завтра важное голосование в Палате представителей. Сокращение налогов близится!» – написал в среду президент в своем «Твиттере».

Однако планы Трампа по реформе налоговой системы встретили сопротивление в Сенате. Сенатская версия законопроекта вызвала критику со стороны некоторых республиканцев, в том числе сенатора Сьюзан Коллинз, которая ранее в этом году участвовала в противодействии попыткам республиканцев отменить Obamacare.

Сенаторы-республиканцы приняли рискованное решение привязать свой налоговый план к отмене мандата для получения медицинского страхования в рамках Законопроекта о доступном здравоохранении, тем самым подставив свою налоговую инициативу под прицел критики тех же политических сил, что помешали им отменить Obamacare.

Сенатор-республиканец Рон Джонсон сказал, что Трамп позвонил ему во вторник вечером, после того, как он выступил против нынешнего плана Сената.

При этом Джонсон выразил надежду, что итоговую версию законопроекта все же удастся принять до конца года.