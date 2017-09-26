Демократы призывают поставить на голосование закон о судьбе «мечтателей»

Демократы в Палате представителей в понедельник призвали принять немедленные меры, чтобы решить судьбу 800 тысяч нелегальных иммигрантов, которые оказались в США в детском возрасте. Для этого законодатели использовали необычный процедурный шаг, чтобы вынудить республиканское руководство поставить на голосование законопроект об урегулировании их статуса.

«Это наш приоритет номер один. Это нужно сделать, и мы не должны ждать до последнего момента. Нам нужно снять страхи и тревоги этих молодых людей и их семей», – заявил журналистам партийный организатор демократического меньшинства в палате Стени Хойер.

Демократы выстроились в очереди в проходах зала заседаний Палаты представителей, чтобы подписать петицию о вынесении на голосование законопроекта о легализации иммигрантов, так называемого «Закона мечты» (DREAM Act), без предварительного обсуждения в комитете. Но пока неясно, смогут ли они убедить подписать петицию своих республиканских коллег, поскольку для такого голосования необходимо собрать 218 подписей.

Ранее в этом месяце президент Дональд Трамп призвал Конгресс найти постоянное решение для участников Программы отложенного действия для прибывших в США детей, отменив меры по их защите, принятые администрацией Обамы.

Законодатели от обеих партий публично поддерживают поиск постоянного законодательного решения для так называемых «мечтателей». Проведенные опросы демонстрируют, что американцы в подавляющем большинстве поддерживают действия по легализации тех, кто приехал в США еще ребенком.

Но некоторые республиканские члены Конгресса выступают против отдельных положений «Закона мечты», выражая обеспокоенность по поводу цепной миграции и предоставления амнистии иммигрантам, нарушившим закон.

Спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что поддерживает урегулирование статуса участников Программы отложенного действия, но считает, что любое законодательное решение должно также принимать во внимание коренные причины нелегальной иммиграции.

Ранее в этом месяце лидеры демократического меньшинства в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелоси встретились с Трампом и заключили предварительное соглашение о принятии закона о судьбе участников программы в обмен на увеличение финансирования охраны границ. По словам Пелоси, Трамп заверил ее, что подпишет «Закон мечты», если он будет принят Конгрессом.

Но может оказаться, что провести конкретные положения этой сделки через Палату представителей будет непросто, поскольку конгрессмены от обеих партий понимают, что им придется отвечать на вопросы избирателей, касающиеся иммиграционных проблем.

Опасаясь, что проблема может утратить срочный характер, демократы заявляют, что петиция необходима, чтобы избежать депортации участников программы, «мечтателей», когда она будет сворачиваться в начале следующего года.

«Я призываю всех республиканских коллег, которые говорят, что их волнует судьба "мечтателей", решить эту проблему. Если они хотят принять участие в законодательном решении, то у нас есть такая возможность», – заявила в понедельник председатель испаноязычного кокуса Конгресса демократ Мишель Лухан Гришем.

Если проблему, связанную с этой программой, не разрешить, то это может оказать серьезное влияние на предстоящие в декабре переговоры по бюджету, предупредил в понедельник конгрессмен-демократ Луис Гутьеррес, который является ярым сторонником «поколения мечты».

«Или вы своими голосами получаете большинство для принятия вашего республиканского бюджета к 9 декабря, или вы ведете переговоры с демократами на основе справедливости для нашего иммигрантского сообщества», – сказал Гутьеррес.