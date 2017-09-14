Лидеры демократов заявили о договоренности с Трампом по DACA

ВАШИНГТОН – Лидеры демократов в Сенате и Палате представителей США заявили поздно вечером в среду, что договорились с президентом Дональдом Трампом как можно скорее принять закон о защите нелегальных иммигрантов, въехавших в страну в детстве, а также разработать меры обеспечения пограничной безопасности, не включающие строительство стены на границе с Мексикой.

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер в совместном заявлении сообщили, что договоренность была достигнута в ходе встречи, посвященной преимущественно Программе отложенного действия для детей-иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).

Однако пресс-секретарь президента Сара Хакаби Сандерс дала другую оценку выводов, достигнутых по итогам встречи.

«И DACA, и пограничная безопасность действительно обсуждались, но никакой договоренности относительно исключения стены не было», – написала Сандерс в «Твиттере».

Представитель Белого дома назвала переговоры с Шумером и Пелоси по налоговой реформе, пограничной безопасности, DACA и торговле «позитивным шагом» в направлении решения вопросов, представляющих интерес для обеих партий, и заявила, что администрация «с нетерпением ждет продолжения этих дискуссий с лидерами обеих партий».

Трамп отменил программу DACA на прошлой неделе, дав Конгрессу полгода на выработку законодательного решения проблемы детей-иммигрантов.