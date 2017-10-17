Том Марино отказался от выдвижения на пост советника по борьбе с наркотиками

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Том Марино, выдвинутый им на пост советника по противодействию наркотикам, снял свою кандидатуру.

«Член Палаты представителей Том Марино уведомил меня, что снимает свою кандидатуру с рассмотрения на пост советника президента по борьбе с наркотиками. Том хороший человек и отличный конгрессмен!» – написал Трамп в «Твиттере».

Республиканец Марино снял свою кандидатуру после того, как в СМИ появились сообщения, что он сыграл ключевую роль в принятии законопроекта, ослабившего федеральные усилия по ограничению доступности опиоидных препаратов, которые получили широкое распространение в США.

Трамп допустил возможность снятия кандидатуры Марино в понедельник, на следующий день после сообщений о его роли в ситуации с опиоидным кризисом в газете The Washington Post и программе «60 минут» телеканала CBS.

Как сообщается, Марино, ряд других членов Конгресса и крупнейшие дистрибьюторы лекарственных препаратов в США убедили Управление по борьбе с наркотиками и Министерство юстиции согласиться на принятие выгодного индустрии закона, подорвавшего усилия по ограничению оборота опиоидных препаратов, от злоупотребления которыми погибли десятки тысяч человека. Закон был подписан президентом Бараком Обамой в апреле 2016 года.

Сенатор-демократ Джо Мэнчин, представляющий штат Западная Вирджиния, который сильно затронула опиоидная эпидемия, заявил, что сообщения «ужаснули» его и призвал Трампа отказаться от рассмотрения кандидатуры Марино.

Лидер сенатских демократов Чак Шумер также присоединился к призывам снять кандидатуру Марино, заявив, что назначить его на пост советника по борьбе с наркотиками – «все равно что назначить волка следить за курятником».

По данным СМИ, представители фармацевтической промышленности вели закулисную работу с Марино и другими видными членами Конгресса и лоббистами, вложив в изх предвыборные кампании более миллиона долларов.

Трамп в понедельник заявил, что на следующей неделе объявит чрезвычайную ситуацию, чтобы обеспечить более эффективную борьбу с опиоидным кризисом.